закрыть
4 марта 2024, понедельник, 21:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Мэра» Гомеля вновь поймали на вранье

3
  • 4.03.2024, 20:37
  • 1,214
«Мэра» Гомеля вновь поймали на вранье
Владимир Привалов

На этот раз ложь касается центра Гомеля.

Перед Новым годом 29 декабря телеграм-канал председателя горисполкома Владимира Привалова сообщил, что переход Гомеля на перекрестке ул. Кирова и пр. Ленина закроют на период проведения праздничных мероприятий, сообщает «Флагшток».

Аргументировал это Привалов необходимостью увеличения безопасности участников дорожного движения и регулированием пешеходных потоков:

«Наша задача — сделать так, чтобы Новый год гомельчане встретили в хорошем настроении и в безопасности».

На практике праздники оказалось лишь поводом. Недавно там было установлено ограждение с двух сторон улицы Кирова и установлены знаки «Перехода нет» и «Движение пешеходов запрещено».

Теперь пешеходам при движении по нечетной стороне проспекта Ленина необходимо пересечь проезжую часть три раза вместо одного. Время пребывания пешеходов на проезжей части увеличилось в три раза.

Ранее Телеграм-канал Владимира Привалова уже вводил в заблуждение гомельчан. Осенью 2023 он устроил голосование о присвоении названия новой остановке в Новобелицком районе. По результатам голосования 65% высказались против названия «8-й переулок Ильича». В январе 2024 года Гомельский горисполком принял решение, которым присвоил отвергнутое гомельчанами название остановке. Подпись под решением поставил председатель горисполкома.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сам признал
Сам признал Леонид Невзлин
Пазл сложился
Пазл сложился Ирина Халип
Лукашенко готовится к нападению на Балтию
Лукашенко готовится к нападению на Балтию Александр Кочетков
Жизненное пространство бункерного типа
Жизненное пространство бункерного типа Владимир Халип