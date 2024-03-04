«Мэра» Гомеля вновь поймали на вранье

«Мэра» Гомеля вновь поймали на вранье3
- 4.03.2024, 20:37
- 1,214
На этот раз ложь касается центра Гомеля.
Перед Новым годом 29 декабря телеграм-канал председателя горисполкома Владимира Привалова сообщил, что переход Гомеля на перекрестке ул. Кирова и пр. Ленина закроют на период проведения праздничных мероприятий, сообщает «Флагшток».
Аргументировал это Привалов необходимостью увеличения безопасности участников дорожного движения и регулированием пешеходных потоков:
«Наша задача — сделать так, чтобы Новый год гомельчане встретили в хорошем настроении и в безопасности».
На практике праздники оказалось лишь поводом. Недавно там было установлено ограждение с двух сторон улицы Кирова и установлены знаки «Перехода нет» и «Движение пешеходов запрещено».
Теперь пешеходам при движении по нечетной стороне проспекта Ленина необходимо пересечь проезжую часть три раза вместо одного. Время пребывания пешеходов на проезжей части увеличилось в три раза.
Ранее Телеграм-канал Владимира Привалова уже вводил в заблуждение гомельчан. Осенью 2023 он устроил голосование о присвоении названия новой остановке в Новобелицком районе. По результатам голосования 65% высказались против названия «8-й переулок Ильича». В январе 2024 года Гомельский горисполком принял решение, которым присвоил отвергнутое гомельчанами название остановке. Подпись под решением поставил председатель горисполкома.