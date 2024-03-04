Какие цены на минских рынках в начале весны 1 4.03.2024, 21:57

Клубника обойдется в $14-17 за килограмм.

Цены на клубнику, а тем более на голубику, вне сезона могут шокировать. Может фанаты берут по 100-200 грамм? Но, учитывая, что в одном из супермаркетов Минска недавно заметили помидоры черри в упаковках 200 грамм по 12 руб 4 копейки, то может и не всё так страшно на рынках. Ведь берут же люди эти черри, выходит, по 60 рублей за килограмм!

Журналисты заглянули на некоторые цены на «Комаровском» рынке в Минске.

Клубника – 45-55 рублей за килограмм.

Голубика – 90 руб за кг.

Авокадо – 7 руб за 1 шт.

Тюльпаны – 3 руб.

Рыба:

Стерлядь – 25 руб за кг.

Амур – 7,59 руб за кг.

Карп – 6,69-7,99 руб за кг.

Узнали некоторые цены на рынке «Новый Лебяжий» в деревне Таборы под Минском. Здесь часто закупаются предприниматели из регионов. Данные цены при покупке минимум ящиком. Розничные цены примерно на 30% выше.

Картофель молодой – 6,50 руб за кг.

Перец болгарский – 10 руб за кг.

Томат – 8-10 руб за кг.

Огурцы – 9,50.

Чеснок – 11 руб за кг.

Лук – 1,20 руб за кг.

Лук-севок от 4,50 за кг, но при покупке 20-килограммового мешка.

Редис пучками – от 10 руб за кг.

Яблоки – 1,8-3,5 руб за кг. Много сортов.

Клубника – 32 руб за кг.

Мандарины – 6-8 руб за кг.

По апельсинам большая разбежка цен. От 4 до 9,50 руб за кг.

Лимоны от 3 руб за кг.

Грейпфрут – 7 руб за кг.

Хурма и киви- 6 руб за кг. Хурму более полежавшую можно найти и по 3,50.

Виноград – 13,50 руб за кг.

Кишмиш – 3,50 руб за кг.

Гранат – 5,50-8 руб за кг.

Помело 5,50 руб за кг.