В Китае презентовали впечатляющего соперника Tesla с запасом хода 800 километров 4.03.2024, 22:09

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Новый Hongqi EH7 — большой премиальный седан с обтекаемым дизайном.

Обнародованы официальные фото Hongqi EH7. Электромобиль от премиального подразделения концерна FAW поступит в продажу в Китае в ближайшее время. Об этом сообщает сайт Autohome (перевод - «Фокус»).

Новый Hongqi EH7 — серийная версия прошлогоднего концепткара Е001. Электромобиль бросит вызов Tesla Model S и Mercedes EQS.

Дизайн Hongqi EH7 2024 выполнен в новом фирменном стиле марки. Седан отличается оттеночным дизайном с выраженным «носом», высокой оконной линией и большими углами наклона стоек крыши. Фары и фонари выполнены Г-образными.

Размеры Hongqi EH7 2024: длина — 4980 мм; ширина — 1915 мм; высота — 1490 мм; колесная база — 3000 мм.

В салоне на передней панели установлено два дисплея, также данные проецируются на лобовое стекло. Комплектация включает голосовое управление, две беспроводные зарядки для смартфонов, электроприводы сидений и крышки багажника.

На центральной консоли установлены две беспроводные зарядки для смартфонов

Электромобиль Hongqi EH7 будет предлагаться в заднеприводной 344-сильной и полноприводной 619-сильной модификациях. В последнем случае разгон до сотни занимает 3,9 с. Будут доступны версии с запасом хода 600 и 800 км.