закрыть
4 марта 2024, понедельник, 22:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Китае презентовали впечатляющего соперника Tesla с запасом хода 800 километров

  • 4.03.2024, 22:09
  • 1,356
В Китае презентовали впечатляющего соперника Tesla с запасом хода 800 километров

Новый Hongqi EH7 — большой премиальный седан с обтекаемым дизайном.

Обнародованы официальные фото Hongqi EH7. Электромобиль от премиального подразделения концерна FAW поступит в продажу в Китае в ближайшее время. Об этом сообщает сайт Autohome (перевод - «Фокус»).

Новый Hongqi EH7 — серийная версия прошлогоднего концепткара Е001. Электромобиль бросит вызов Tesla Model S и Mercedes EQS.

Дизайн Hongqi EH7 2024 выполнен в новом фирменном стиле марки. Седан отличается оттеночным дизайном с выраженным «носом», высокой оконной линией и большими углами наклона стоек крыши. Фары и фонари выполнены Г-образными.

Размеры Hongqi EH7 2024: длина — 4980 мм; ширина — 1915 мм; высота — 1490 мм; колесная база — 3000 мм.

В салоне на передней панели установлено два дисплея, также данные проецируются на лобовое стекло. Комплектация включает голосовое управление, две беспроводные зарядки для смартфонов, электроприводы сидений и крышки багажника.

На центральной консоли установлены две беспроводные зарядки для смартфонов

Электромобиль Hongqi EH7 будет предлагаться в заднеприводной 344-сильной и полноприводной 619-сильной модификациях. В последнем случае разгон до сотни занимает 3,9 с. Будут доступны версии с запасом хода 600 и 800 км.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сам признал
Сам признал Леонид Невзлин
Пазл сложился
Пазл сложился Ирина Халип
Лукашенко готовится к нападению на Балтию
Лукашенко готовится к нападению на Балтию Александр Кочетков
Жизненное пространство бункерного типа
Жизненное пространство бункерного типа Владимир Халип