Зеленский сменил еще одного высокопоставленного командующего ВСУ

Зеленский сменил еще одного высокопоставленного командующего ВСУ3
- 4.03.2024, 22:49
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Президент Украины издал специальный указ.
Украинский президент Владимир Зеленский сегодня, 4 марта, сменил командующего Сил поддержки Вооруженных сил Украины.
Зеленский издал указ №140/2024, в котором уволил бывшего командующего Сил поддержки ВСУ Дмитрия Герегу.
После чего новым указом №141/2024 назначил на должность командующего Сил поддержки Вооруженных сил Украины Александра Яковца.
Что известно о новом командующем
Известно, что Яковец украинский военачальник и бригадный генерал. Яковец принимал участие в российско-украинской войне и отличился во время полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.
За значительные заслуги был награжден Орденом Богдана Хмельницкого II в., и Орденом Даниила Галицкого.