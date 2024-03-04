закрыть
4 марта 2024, понедельник, 23:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский сменил еще одного высокопоставленного командующего ВСУ

3
  • 4.03.2024, 22:49
  • 1,270
Зеленский сменил еще одного высокопоставленного командующего ВСУ
Владимир Зеленский

Президент Украины издал специальный указ.

Украинский президент Владимир Зеленский сегодня, 4 марта, сменил командующего Сил поддержки Вооруженных сил Украины.

Зеленский издал указ №140/2024, в котором уволил бывшего командующего Сил поддержки ВСУ Дмитрия Герегу.

После чего новым указом №141/2024 назначил на должность командующего Сил поддержки Вооруженных сил Украины Александра Яковца.

Что известно о новом командующем

Известно, что Яковец украинский военачальник и бригадный генерал. Яковец принимал участие в российско-украинской войне и отличился во время полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

За значительные заслуги был награжден Орденом Богдана Хмельницкого II в., и Орденом Даниила Галицкого.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сам признал
Сам признал Леонид Невзлин
Пазл сложился
Пазл сложился Ирина Халип
Лукашенко готовится к нападению на Балтию
Лукашенко готовится к нападению на Балтию Александр Кочетков
Жизненное пространство бункерного типа
Жизненное пространство бункерного типа Владимир Халип