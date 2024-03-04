Зеленский сменил еще одного высокопоставленного командующего ВСУ 3 4.03.2024, 22:49

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Владимир Зеленский

Президент Украины издал специальный указ.

Украинский президент Владимир Зеленский сегодня, 4 марта, сменил командующего Сил поддержки Вооруженных сил Украины.

Зеленский издал указ №140/2024, в котором уволил бывшего командующего Сил поддержки ВСУ Дмитрия Герегу.

После чего новым указом №141/2024 назначил на должность командующего Сил поддержки Вооруженных сил Украины Александра Яковца.

Что известно о новом командующем

Известно, что Яковец украинский военачальник и бригадный генерал. Яковец принимал участие в российско-украинской войне и отличился во время полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

За значительные заслуги был награжден Орденом Богдана Хмельницкого II в., и Орденом Даниила Галицкого.