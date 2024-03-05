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Можно ли запретить банку выдавать кредиты своему родственнику?

  • 5.03.2024, 1:28
Можно ли запретить банку выдавать кредиты своему родственнику?

Объяснили в Национальном банке.

«Сын постоянно берет кредиты, не гасит их вовремя, возникают штрафы и просрочки, приходится ему помогать, оплачивать кредиты за него. Куда обратиться, чтобы ему перестали выдавать кредиты? Это возможно?» - спросила у «АиФ» жительница Витебска.

Запретить банкам выдавать кредиты конкретным лицам нельзя. Банки принимают решение о выдаче кредита самостоятельно, изучив финансовое положение заемщика, качество залогового обеспечения, проверив его кредитную историю, поручителей, оценив риски, отмечают в Национальном банке.

Лишить человека права заключать договоры может только суд, ограничив его дееспособность или признав недееспособным, но для этого необходимы веские основания. При этом стоит учесть, что родственники не обязаны платить по долгам друг друга. Это обязательство возникает только в том случае, если подписан договор поручительства.

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