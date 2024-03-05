«В России идет холодная гражданская война» 2 Владимир Пастухов

5.03.2024, 8:29

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Кремль получил две публичные пощечины.

К исходу третьего дня растянувшихся на неопределенный срок похорон Навального стало понятно, что гражданская панихида переросла в акцию гражданского неповиновения.

Масштаб этого гражданского неповиновения таков, что становится очевидным — в России идет холодная гражданская война. Эта война не является горячей пока только потому, что одна из сторон конфликта безоружна, а другая прикрылась щитом гостеррора.

В течение буквально одного только месяца Кремль получил две неприемлемые «картинки» – «очередей к Надеждину» (на сборе подписей) и «очередей к Навальному» (на кладбище).

Интерпретировать это как-то иначе, чем как фронду, практически невозможно. Несмотря на десятилетие террора и два года войны, протест не задушен, и гидра революции готова поднять голову при первой возможности.

Это, кроме всего прочего, публичная пощечина АП, и я нисколько не буду удивлен, если после выборов Кириенко сменит место работы, так как желающих списать эти «картинки» на него и тем самым закрыть тему будет предостаточно.

Владимир Пастухов, «Телеграм»