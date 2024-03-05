«Белорусам придется работать за себя и за того парня» 5.03.2024, 9:03

3,828

Что меняет новый закон о занятости?

Квоты на рабочие места для людей с инвалидностью и освободившихся из мест лишения свободы, фиксированный размер пособия по безработице, уменьшение срока выплаты пособия – эти и другие нововведения предусмотрены новым законом о занятости населения, принятом Палатой представителей в первом чтении.

Журналисты «Белсата» спросили у экономиста Олега Мазоля, насколько существенно новый законопроект повлияет на белорусский рынок труда, и что на самом деле стоило бы изменить.

Как государство ищет пути уменьшения социальных выплат

Согласно новому законопроекту, в Беларуси будет сокращен срок пребывания на учете в центрах занятости в качестве безработного – сейчас он составляет 18 месяцев, после вступления в силу закона уменьшится до 12 месяцев. Также в два раза сокращается срок, в течение которого будет выплачиваться пособие по безработице – теперь его платят в течение 26 календарных недель с даты регистрации в качестве безработного. Новым законом срок сокращается до 13 недель. Пособие в течение 26 недель оставляется тем, кто проживает на территориях с напряженной ситуацией на рынке труда, а также безработным за 5 лет до достижения пенсионного возраста.

Сейчас пособие по безработице назначается тем, кто до того, как стать на учет в центр занятости, работал как минимум год. Учитывается также работа с перерывами. В новом законе предусмотрено, что для начисления пособия нужно иметь трудовой стаж с оплатой взносов в ФСЗН в течение как минимум пяти лет.

Олег Мазоль считает, что основная цель таких изменений – стремление уменьшить социальные выплаты и поддержку граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, в данном случае – потерявших работу.

«С точки зрения государства, это позволит немного сократить расходы фонда социальной защиты населения. При этом уровень пособия по безработице в Беларуси является одним из самых низких среди стран-соседей – максимальный размер базовой выплаты по безработице составляет €22 в месяц, в Польше – €178, в Литве – €252», – говорит эксперт.

Размер суммы пособия также будет изменен новым законом – теперь оно станет фиксированным, а не зависимым от размера последнего заработка, но сколько именно будет составлять, пока не уточняется. По мнению Олега Мазоля, эта мера направлена на достижение двух целей.

«Во-первых, упростить администрирование выплат по безработице органам занятости населения. И во-вторых, сократить расходы Фонда социальной защиты населения, и таким образом дефицит бюджета фонда, поскольку взносы на социальное страхование, осуществляемые от заработной платы занятых в бюджет Фонда социальной защиты населения, скорее всего, снижаться не будут», – говорит эксперт.

«Режим Лукашенко пытается решить экономические проблемы советскими практиками»

Одно из нововведений новой редакции закона о занятости – введение института квотирования рабочих мест для трудоустройства инвалидов, то есть теперь предприятия будут обязаны взять на работу определенное количество людей с инвалидностью. Также предусматриваются дополнительные гарантии трудоустройства для лиц, освободившихся из мест лишения свободы, ЛТП, лечащихся от зависимостей. Работодатели обязуются выполнять бронь по количеству мест для приема на работу таких лиц.

По словам Олега Мазоля, режим Лукашенко таким образом «по традиционной советской практике пытается решать экономические проблемы административными мерами, в данном случае, вводя квоты и бронь в сфере занятости населения».

«Очевидно, ничего хорошего введение таких мер для работодателей не сулит, поскольку принятых по квотам/брони на работу сотрудников будет сложно уволить даже в случае их неэффективного труда, – полагает эксперт. – Таким образом, обычным сотрудникам придется работать, как говорили во времена СССР, «и за себя, и за того парня».

В развитых странах государство реализует политику занятости через выплату нанимателям различных компенсаций в связи с трудоустройством лиц с ограниченными возможностями или других категорий граждан, находящихся в зоне социального риска, отмечает Мазоль.

В Беларуси, по словам исследователя, такая практика также существует, однако в очень ограниченном виде: «Например, в 2020 году (последние данные в открытых источниках) на финансирование защищенной и поддерживаемой занятости в Беларуси было выделено €3,54 млн; для сравнения, в Польше на те же мероприятия государственные расходы составили €812,8 млн».

Что не так с квотами?

О критике белорусскими нанимателями института квотирования ранее писал журнал Office Life. В белорусских компаниях считают, что обязательства, которые государство налагает на нанимателей, а также недостаточные компенсационные меры не служат стимулом для создания рабочих мест для людей с инвалидностью. Финансирование расходов на создание специализированных рабочих мест для таких категорий работников предоставляется только бюджетным организациям. Для остальных предусмотрена возможность возмещения расходов, но только при соблюдении определенных условий – обеспечение мест для инвалидов в количестве не менее 3%, выполнение заданий о трудоустройстве от исполкомов, гарантированная работа для инвалидов в течение не менее трех лет.

Также бизнес-сообщество считает крайне недостаточной ежемесячную компенсацию нанимателям затрат по оплате труда людей с инвалидностью – с 1 января 2024 года эта сумма в независимости от группы инвалидности ограничена 626 рублями.

Одновременно за безосновательный отказ в приеме на работу человека с инвалидностью, направленного органами занятости в счет брони, налагается штраф от 20 до 50 базовых величин. За невыполнение нанимателем обязательства по созданию рабочих мест для лиц с ограниченной трудоспособностью придется заплатить штраф до 100 базовых величин.

«Отток кадров за границу продолжится»

Действительно существенных изменений на рынке труда новый законопроект о занятости не принесет, убежден Олег Мазоль.

«Помимо снижения уровня социальных гарантий (сокращения периода выплаты пособия по безработице) и введения дополнительных административных барьеров на рынке труда в форме квот/брони на занятость определенных категорий сотрудников, в новой редакции закона можно отметить лишь расширение применения электронного документооборота. Эта мера дает возможность главным образом упростить администрирование деятельности служб занятости в Беларуси», – говорит эксперт.

Среди мер, которые способны решить проблему занятости и которые действительно следовало бы принять в Беларуси, экономист выделяет улучшение бизнес-климата в стране, поддержку малого бизнеса, привлечение иностранных инвестиций, создание гарантий для защиты права частной собственности.

«Режим Лукашенко, очевидно, движется в данном случае в прямо противоположном направлении. С точки зрения мер по снижению оттока кадров, в первую очередь, нужно принять меры, направленные на создание гарантий неприкосновенности граждан, их права на защиту, защиту граждан от политических репрессий и произвольных задержаний, – отмечает Мазоль. – Очевидно, действующий режим ничего из представленных мер реализовывать не будет. Соответственно, отток кадров за границу будет продолжаться».

В целом же, если говорить о государственной политике на рынке труда, следует применять методологию и подходы, рекомендованные Организацией экономического сотрудничества и развития, а именно: разделять меры регулирования рынка труда на активную политику на рынке труда и пассивную политику на рынке труда, и стремиться реализовать подходы передовых стран-соседей, таких как Польша, или опыт скандинавских стран, например, Финляндии, резюмирует эксперт.

Кого сейчас не считают занятыми и какая работа – подходящая?

Среди других изменений в законе – усиление контроля за деятельностью агентств по трудоустройству, исключение из категории занятых тех, кто осуществляет деятельность в области агроэкотуризма, ремесленническую деятельность, учащихся дневной формы получения образования. Теперь к занятым относятся все, кто занимается «иной не запрещенной законодательством деятельностью, приносящей зарплату». В новом законопроекте этот пункт отсутствует.

Также новым законом меняется подход к определению подходящей работы. Подходящей считается работа, соответствующая профессиональной пригодности безработного, с учетом его образования, состояния здоровья, стажа и опыта работы на предыдущей должности или профессии, транспортной досягаемости нового места работы. Теперь через шесть месяцев со дня регистрации безработным эти критерии меняются и подходящей начинает считаться работа, требующая изменения профессии, обучения.

В новом законопроекте срок изменения критериев подходящей работы уменьшается до одного месяца, а через шесть месяцев нахождения на учете в качестве безработного и отказа пройти переподготовку подходящей считается любой труд, за исключением временных работ.

Во втором чтении новый законопроект о занятости населения будет принимать уже новый состав «депутатов палаты представителей».

Тем временем в 2024 году в Беларуси продолжилась тенденция 2023 года, когда количество увольнений превышало количество приемов специалистов на работу. В январе на предприятиях уволили на 2013 человек больше, чем трудоустроили, как следует из данных Белстата.

В 2023 году в Беларуси были уволены почти 693 000 человек. Тем временем на работу взяли 630 015 человек.

В январе 2024 года численность занятых в экономике страны составляла 4 млн 129 тысяч человек. По сравнению с декабрем эта цифра уменьшилась на 11 100.

Снижение уровня занятости происходит регулярно. В 2022 году занятых было 4,214 млн человек, в 2021-м – 4,284 млн, в 2020-м – 4,319 млн, в 2019-м – 4,334 млн, в 2018-м – 4,337 млн человек. А 10 лет назад, в 2013 году, среднегодовая численность занятых составляла 4,578 млн человек – то есть почти на 450 000 больше, чем сейчас.