«За детей Одессы»: ВСУ сбросили большую бомбу на военный объект РФ 5.03.2024, 9:32

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По оккупантам ударили КАБом.

Бойцы Вооруженных сил Украины нанесли удар по военному объекту на территории временно оккупированной части Херсонской области. Для этого была использована управляемая авиабомба. Об этом сообщил командующий ВС ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.

Так, успешная операция была проведена в понедельник, 4 марта.

«Оккупированная Херсонщина. Поражение вражеского объекта управляемой авиабомбой», – написал он.

В видео также показали снаряд, которым был нанесен удар. На нем написано: «За детей Одессы. С ненавистью. Без уважения».

Генерал-лейтенант Николай Олещук поблагодарил украинских пилотов за «успешную боевую работу».

«Горите в аду, орки!», — добавил он.