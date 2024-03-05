Минчанку достали скандалы пьяного экс-супруга и она пошла в суд 5.03.2024, 9:38

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Что было в результате?

Жительница Минска подала в суд на бывшего мужа, который постоянно устраивал пьяные скандалы и пугал ее угрозами. Регулярные вмешательства милиции не помогали, тогда женщина решила пойти иным путем и потребовала компенсацию морального ущерба. Удалось ли ей добиться своего в суде? Итог опубликован в банке судебных решений, пишет zerkalo.io.

На момент суда пара была уже в разводе, но проживать им приходилось вместе в одной квартире на улице Наполеона Орды. Первый инцидент там был зафиксирован еще в ноябре 2021 года.

«Ответчик, находясь в квартире, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта угрожал истцу применением физического воздействия, нанесением ударов, чем умышленно причинил психические страдания, выразившиеся в переживании чувства страха, стыда и унижения», — говорится в материалах суда.

Неясно, были ли мужчина и женщина разведены уже тогда. В следующий раз ситуация повторилась в 2023 году: конфликты произошли 2 и 3 января, затем 19 января, а потом в апреле.

Всего, согласно документам, было пять подобных агрессивных инцидентов. Каждый раз минчанка вызывала милицию.

На мужчину составляли протокол и затем судили по ч. 2 ст. 10.1 КоАП (Умышленное причинение боли, физических или психических страданий, совершенные в отношении близкого родственника, члена семьи или бывшего члена семьи). Статья предусматривает штраф до десяти базовых величин, общественные работы или арест до 15 суток.

Как наказывали домашнего агрессора, неизвестно, но, очевидно, эффект был недостаточным, раз он снова и снова устраивал конфликты.

Устав от постоянного психологического насилия и угроз, женщина подала иск в суд и потребовала взыскать с бывшего мужа компенсацию морального вреда. Ущерб для себя она оценила в 2500 рублей, а еще 250 просила для возмещения расходов на юридическую помощь.

На суде минчанка подтвердила свои требования, а вот ее бывший даже не явился на заседание.

Выслушав женщину и изучив материалы административных дел, суд встал на ее сторону и удовлетворил ее иск в полном объеме. Минчанин должен выплатить бывшей жене 2750 рублей, а государству — судебную пошлину размером 111 рублей.