Верующие возмущены решением архиепископа Станевского отменить Великий пост в честь 8 Марта 16 5.03.2024, 10:01

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Иосиф Станевский

Фото: catholic.by

Разгорелась дискуссия.

Решение архиепископа-митрополита Минско-Могилевского Иосифа Станевского отменить на один день Великий пост в честь празднования Международного женского дня в пятницу, 8 марта, вызвало неоднозначную реакцию среди верующих, некоторых оно возмутило. Дискуссия из-за этой новости разгорелась в соцсетях.

Напомним, что на днях Иосиф Станевский отменил воздержание от мясных блюд 8 марта в Минско-Могилевской архиепархии для верующих старше 14 лет.

Однако белорусские католики недоумевают, ведь 8 Марта — это светский праздник, а не религиозный, а диспенсация (освобождение от воздержания от мясных блюд) предоставляется в связи с христианскими праздниками. Некоторые отметили, что не будут пользоваться этим разрешением Станевского и продолжат соблюдать Великий пост.

«Цирк. Пусть епископ своим приказом канонизирует Клару и Розу по его приказу», «А почему изобретение двух коммунисток в Великий пост нельзя праздновать селедкой?», «Зачем?» — высказали мнения верующие в соцсетях.

При этом некоторые сочли такое решение мудрым.

«Мудрое решение. Выбор за каждым лично. Вот хороший повод проявить терпение и любовь к ближним. Отпраздновать вместе. Поздравить. Улыбнуться. И положить селедку на тарелку, салат, если так чувствуете», — высказала мнение одна из комментаторов.

Тем временем католическая блогер Тереза Климович призналась, что не понимает, зачем верующим отменили обязательство воздержаться от мяса в пятницу ради праздника 8 Марта. Ее подписчики в комментариях выразили солидарность с ней.

«Когда я вчера это прочитала, так остолбенела», «Это для тех, кто слаб, когда ты сильный, тебе не нужна диспенсация», — высказали мнение пользователи.

Добавим, что возможность прервать пост на время праздника прописана в Кодексе канонического права в статье №1251 «О днях епитимьи». Воздержание от мяса или других видов пищи, согласно предписаниям конференции епископов, следует соблюдать во все пятницы всего года, кроме тех, на которые приходится то или иное торжество.