Соловьев внезапно переобулся

Соловьев внезапно переобулся9
- Телеграм-канал «Русский декаданс»
- 5.03.2024, 10:16
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На это можно смотреть бесконечно.
Можно бесконечно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода, и как клика Соловьева, которая до мятежа превозносила Пригожина и ЧВК «Вагнер», теперь смешивает наемников и их бывшего лидера с д…мом.
Ведущий «Соловьев Live» Борис Якеменко обозвал Пригожина «убийцей», а про членов ЧВК «Вагнер» заявил, что они «не имеют никакого отношения к русским боевым традициям».
А помните, как Соловьев записывал с Пригожиным совместные ролики и даже ездил к наемникам на фронт? Как же пропагандист восхищался их интеллектом и знанием российской истории. А теперь вот оно как.
Телеграм-канал «Русский декаданс»