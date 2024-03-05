Соловьев внезапно переобулся 9 Телеграм-канал «Русский декаданс»

5.03.2024, 10:16

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На это можно смотреть бесконечно.

Можно бесконечно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода, и как клика Соловьева, которая до мятежа превозносила Пригожина и ЧВК «Вагнер», теперь смешивает наемников и их бывшего лидера с д…мом.

Ведущий «Соловьев Live» Борис Якеменко обозвал Пригожина «убийцей», а про членов ЧВК «Вагнер» заявил, что они «не имеют никакого отношения к русским боевым традициям».

А помните, как Соловьев записывал с Пригожиным совместные ролики и даже ездил к наемникам на фронт? Как же пропагандист восхищался их интеллектом и знанием российской истории. А теперь вот оно как.

Телеграм-канал «Русский декаданс»