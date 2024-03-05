В ГУР раскрыли, чем поразили и как утопили корабль РФ «Сергей Котов» за $65 миллионов 1 Телеграм-канал «Русский декаданс»

5.03.2024, 10:21

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В результате удара судно получило повреждения кормы, правого и левого бортов.

В ночь с 4 на 5 марта 2024 года спецподразделение Главного управления разведки Министерства обороны Украины «Group 13» атаковало патрульный корабль Черноморского флота РФ «Сергей Котов».

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

По информации ГУР, соответствующая миссия состоялась в сотрудничестве с военно-морскими силами ВСУ и при поддержке Министерства цифровой трансформации Украины.

В ГУР добавили, что в результате удара морскими дронами «Magura V5» российский корабль проекта 22160 «Сергей Котов» получил повреждения кормы, правого и левого бортов.

«Огневое поражение «Котова» состоялось в территориальных водах Украины, недалеко от Керченского пролива. Стоимость потопленного корабля составляет около 65 миллионов долларов", — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь с 4 на 5 марта жители Крымского полуострова слышали взрывы на южном побережье и возле Крымского моста.

Пропагандистские Telegram-каналы утверждали, что Крымский полуостров оказался под атакой БПЛА, которые били с воздуха и моря. Там предположили, что под угрозой были военные объекты РФ в Керчи, Феодосии и Крымский мост. Автор предполагает, что целью также мог быть патрульный катер «Сергей Котов». Впоследствии российские каналы опубликовали кадры поражения корвета.