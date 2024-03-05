В минском театре впервые за 38 лет сменился руководитель 5.03.2024, 10:41

1,644

Что о нем известно?

Главным режиссером столичного Белорусского государственного театра кукол стал Евгений Корняг. Информация об этом появилась в социальных сетях учреждения. Приказ о назначении вступил в силу 1 марта.

Евгений Корняг родился в 1983 году в Минске. Получил образование в Белорусской академии искусств как актер театра кукол и два года работал по специальности.

Уже во время обучения в Академии искусств увлекся хореографией и пластикой и занялся постановкой небольших хореографических этюдов, которые легли в основу первого спектакля C'est la vie. Exercices pres du baton (2004). Получил известность благодаря спектаклю «Не танцы».

В 2010-м организовал собственный коллектив — KorniagTHEATRE.

С середины десятых годов чаще ставит в государственных коллективах. В минском РТБД идут его «Бетон», «Пачупкі», «Шлюб з ветрам» и «Забалоцце». В театре кукол — «Интервью с ведьмами» и «Записки юного врача».

Является одной из ключевых фигур в современном белорусском театре.

Предшественником Корняга на посту главного режиссера Белорусского государственного театра кукол был легендарный Алексей Лелявский, которому не продлили контракт в июле 2023 года. Он возглавлял коллектив (с небольшим перерывом) с 1986-го. А до этого, в 1956–1986 годах театр возглавлял его отец, Анатолий Лелявский.