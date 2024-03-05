Он и ростом как шпана 2 Андрей Окунь

5.03.2024, 10:46

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Российская власть публично деградировала до школьной подворотни.

Дмитрий Медведев выступал с «исторической лекцией»: читал с планшета о «неонацистах», Русской Империи и «сателлитах Америки». За его спиной крутилась презентация, сделанная в PowerPoint. Все как в школе — хочешь удержать внимание аудитории, перемешивай нудную речь со смешными картинками.

Смеяться аудитории предложили над отфотошопленными лицами. У Эммануэля Макрона, например, выбит зуб и под глазом нарисован фиолетовый фингал, а Байден строит комичную морду, почесывая за ухом. Ну, и без Зеленского, разумеется, не обошлось.

Медведев этими художественными делился горделиво и, можно сказать, даже самодовольно.

«Надеюсь вы видели в телеграм-канале. Это оттуда», — таким довольным политический свет экс-президента давно не видел.

Зал смеется, аплодирует. Только чему тут восторгаться? Почему это дешевое художество способно кого-то рассмешить? Меня в первую очередь пугает не реакция зала, ее легко спровоцировать и подвести к требуемому результату. Страшно, что высшую власть России, а Медведев все еще входит в ее состав, занимают и смешат вот такие детские шалости. Он, судя по всему, искренне рад, что запостил в телеграм-канал Макрона с фингалом.

А я напомню, что Медведев вообще-то был отличником и старательным студентом. В 23 года он уже преподавал гражданское и римское право на юридическом факультете. Я не сомневаюсь, что если бы была техническая возможность, то он бы и презентации веселенькие показывал. Его школьная учительница Вера Смирнова вспоминала: «Он все время посвящал учебе. Его редко можно было застать на улице с ребятами. Он походил на маленького старичка».

Но Медведев прошел длинную политическую дорогу. И вот, где оказался. Российская власть публично и у всех на виду деградирует до какой-то школьной подворотни. Опускается до уровня невоспитанной шпаны, которая смеется над тем, как удачно разрисовала портрет учителя. В случае Медведева уже все собирается воедино — он и ростом как шпана, и чувством юмора теперь туда же метит.

Андрей Окунь, «Телеграм»