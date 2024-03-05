Samsung официально презентовал Galaxy F15 5.03.2024, 11:02

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Что о нем известно.

Компания Samsung 4 марта, официально презентовала в Индии смартфон Galaxy F15.

Как пишет Gizmochina, новый гаджет получил аккумулятор емкостью 6000 мАч, а цена базовой версии с 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти составляет всего 195 долларов. При этом его «брат» с 6/128 ГБ дороже на 10 долларов.

Этот девайс получил экран Super AMOLED с диагональю 6,5 дюйма. Его разрешение Full HD+, а кадровая частота - 90 Гц. В основе аппаратной платформы лежит SoC MediaTek Dimensity 6100.

Работать смартфон будет на Android 14 с интерфейсом One UI 6.0. Компания-производитель обещает гарантированно поддерживать Galaxy F15 в течение 5 лет. Для него выйдет четыре обновления Android и еще год будут выпускаться обновления безопасности.

Основная камера новинки имеет 50, 5 и 2 Мп, тогда как передняя - 13-мегапиксельный детектор. Гаджет получил модем 5G, боковой сканер отпечатков пальцев, слот для карт microSD и стандартный разъем для наушников. Мощность зарядки - 25 Вт, но блок питания покупать придется отдельно.

Продажи Galaxy F15 уже стартовали в Индии, а на глобальном рынке скоро появится клон этой модели под названием Galaxy M15. Характеристики не изменятся, но цены будут другими.