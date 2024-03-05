В Кремле уже все с ног сбились 2 Алексей Рощин

5.03.2024, 11:14

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Который год не могут найти откуда утечка.

Кстати - а смешно ведь будет, если канал «Генерал СВР» ведет на самом деле никакой не проф. Соловей, а сам Д. А. Медведев, втайне от своих мучителей? Т.е. к как бы «своему официальному» каналу он, понятно, даже доступа не имеет, его ведет Марго Симонян пополам со своим полностью поехавшим муженьком (от которого там все самые людоедские перлы), а вот сам Медвед в свое время припрятал любимый Айфон - подарок лично Джобса, возможно, в том же месте, в каком отец Уиллиса из «Криминального Чтива» много лет прятал свои часы во вьетнамском плену. Сейчас Медвед тоже, считай, во вьетнамском плену - но держится (по своему собственному завету), и каждый день, притворившись мертвецки пьяным, достает Айфон из того самого места, заходит в Телеграм... и пишет очередную сводку от «Генерала СВР»! То-то в Кремле уже все с ног сбились, который год не могут найти - откуда утечка.

Жаль только, что про смерть Путина (которого он всей душой ненавидит еще со времен «рокировки») наш Айфончик все придумал, чтобы найти удовлетворение хотя бы в мире фантазии, а также исходя из понимания, что символическая смерть - всё-таки тоже смерть.

Алексей Рощин, Telegram