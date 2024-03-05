Гродно засыпало снегом 5.03.2024, 11:17

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В Беларусь вернулась зима?

Некоторые районы Беларуси вновь завалило снегом. Кадрами заснеженных улиц Гродно поделился ресурс Newgrodno. На снимках видно, как снег плотным слоем покрыл тротуары, детские площадки, автомобили, и водителям, как пишут журналисты, вновь пришлось вспомнить про щетку.

На фото все выглядит действительно неожиданно по-зимнему. Осталось только достать санки и вновь пойти кататься с горки.

Но по прогнозам Белгидромета, уже сегодня столбик термометра в Гродно может подняться до 8 градусов и снег вряд ли надолго задержится.