Украина отправила по «зерновому коридору» 30 млн тонн грузов 5.03.2024, 11:18

В Киеве также развивают альтернативные маршруты.

Украина экспортировала по своему «зерновому коридору» в Черном море уже почти 30 млн тонн грузов, причем в одном только феврале 2024 года - 8 млн тонн. Как пишет DW, об этом сообщил в понедельник, 4 марта, президент Украины Владимир Зеленский, заслушав доклад вице-премьера по вопросам восстановления Андрея Кубракова.

«Это очень важно во время такой войны. И я благодарен всем, кто работает в наших портах, на судах, всем, кто обеспечивает работу морского коридора, его безопасность», - заявил украинский лидер. В посте в Telegram он добавил, что руководство Украины «продолжает развивать и альтернативные маршруты (экспорта сельхозпродукции. - Ред.) - Дунаем и через Молдову».

6 февраля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что за полгода его страна экспортировала по Черному морю почти 20 млн тонн грузов, из которых 70 процентов составляла сельскохозяйственная продукция украинских фермеров. «Всего за эти полгода более 660 грузовых судов отправились в пункты назначения в 32 странах мира», - написал Шмыгаль в Telegram. По его словам, в январе 2024 года был достигнут месячный довоенный уровень экспорта по морю. Около 60 процентов экспорта на сумму, эквивалентную 2,8 млрд евро, в этом месяце было осуществлено морским путем.

Украина создала новый морской коридор после выхода РФ из «зерновой сделки»

После нападения России на Украину российский Черноморский флот пытался препятствовать украинскому экспорту по морю. С июля 2022 года по июль 2023-го действовала «зерновая сделка» - соглашение, заключенное при посредничестве ООН и Турции, о российских гарантиях безопасности при экспорте украинской сельхозпродукции. Однако затем РФ вышла из этой сделки.

После этого Киев смог создать новый безопасный морской коридор в западной части Черного моря. До этого украинские вооруженные силы освободили остров Змеиный и потопили несколько российских военных кораблей, в том числе крейсер «Москва» - флагман Черноморского флота РФ.