Максим Галкин на украинском языке сделал предупреждение россиянам 5.03.2024, 11:27

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Артист мощно отреагировал на гибель детей в результате атаки по Одессе.

Знаменитый российский юморист, пародист и телеведущий Максим Галкин, который с первых дней полномасштабного вторжения открыто осуждает агрессию РФ, мощно и трогательно отреагировал на последствия российской атаки по Одессе в ночь на 2 марта. Сделал он это на украинском языке, пишет obozrevatel.com.

Как известно, из-за очередного российского террора в Одессе погибли 12 гражданских, среди которых пятеро – дети. Галкин вспомнил, что сам провел свое детство в украинском городе на берегу Черного моря, где даже ходил в школу и изучал украинский язык. Соответствующий пост артист обнародовал на личной странице в Instagram.

Свою публикацию Галкин дополнил архивным фото, на котором, по всей видимости, позирует маленьким с мамой. Делясь своими воспоминаниями об Одессе и скорбью о погибших маленьких украинцах, шоумен напомнил россиянам о наказании, которое обязательно догонит их за каждую невинную смерть.

«Одесса – это мое детство. В Одессе в школе я изучал с первого класса украинский язык. И те знания о языке, которые у меня остались до сих пор, – это тоже мое одесское детство. Меня, наверное, можно упрекнуть, что я не грущу публично по всем погибшим детям в мире. Но каждый удар по Одессе попадает в сердце. Одесса, я всем сердцем с тобой. Мои глубокие соболезнования семьям погибших. Очень горько от бессилия. Но суд Божий еще никто не отменял», – написал на украинском Галкин.

Напомним, в Одессе на третьи сутки после российской атаки, из-за которой погибли 12 мирных жителей, люди продолжают нести цветы, лампадки и игрушки к разрушенной многоэтажке.