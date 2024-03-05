В Полоцке «Женщину года — 2021» осудили за кумовство и рэкет 5.03.2024, 11:28

Ей запретили занимать руководящие должности в течение пяти лет.

Месяц назад начали судить директора Полоцкого государственного профлицея сельскохозяйственного производства Ирину Киселеву. Стали известны приговор и содержание обвинения, пишет телеграм-канал «Витебск, я гуляю».

Ее обвиняли в том, что она фиктивно трудоустроила в январе 2019 года своего сожителя на должность с высокой зарплатой. В итоге за 2,5 года на его липовой работе заработала 28495 руб.

Устроила она и рэкет по отношению к своим подчиненным: с марта 2019-го по октябрь 2022-го она требовала у работников отдавать часть их зарплаты. Так она «ограбила» подчиненных на 6470 рублей.

По двум статьям (превышение власти и злоупотребление ею) она получила срок в 3 года с запретом на руководящие должности на 5 лет. Дана отсрочка на 2 года.

Приговор еще может быть обжалован.

Ирония ситуации, что в этот самый период, когда она совершала вменяемые ей преступления, ее сделали «Женщиной года — 2021» в номинации «Успешный руководитель».

Кроме этого, у женщины еще звания «Человек года Полотчины» и «Человек года Витебщины».