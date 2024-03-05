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Оружие для ВСУ за счет России: Бельгия придумала новую схему помощи Украине

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  • 5.03.2024, 12:21
  • 2,244
Оружие для ВСУ за счет России: Бельгия придумала новую схему помощи Украине

В настоящее время Брюссель является крупнейшим оператором замороженных активов РФ.

Бельгия готова финансировать предоставление Украине военной помощи в невиданных ранее масштабах – на сумму не менее 1,7 млрд евро. Но самое интересное – оружие будет передаваться фактически на средства России, поскольку для финансирования Брюссель будет использовать доходы от российских активов, замороженных страной.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на пресс-конференции 4 марта. По его словам, речь идет о финансировании украинских оборонных контрактов.

«Бельгия задекларировала, что получила в бюджет 1,7 млрд евро прибыли от российских активов. Частично эти средства распределены в поддержку украинских беженцев в ЕС. Частично Бельгия готова профинансировать украинские потребности, в том числе оборонные», – сказал Шмыгаль.

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