Битва за Молдову 3 5.03.2024, 12:46

На фоне президентских выборов в Молдове Кремль будет делать все, чтобы максимально расшатать ситуацию.

28 февраля на территории Молдовы - в непризнанном Приднестровье «съезд местных депутатов» обратился к России, а также другим странам и организациям за защитой якобы из-за экономической блокады со стороны Молдовы. Хотя обращение осталось без ответа, потенциально ситуация в Молдове опасна. Не столько российской прямой агрессией, сколько политическими последствиями. Молдова и сейчас играет на тоненькую. Но эта ситуация может усугубиться во время президентской кампании, которая проходит в этом году, пишет «Апостроф».

Как известно, узкая полоса между Украиной и Молдовой вдоль Днестра еще в начале 90-х по привычному для России «гибридному» сценарию отделилась от Молдовы, и уже более 30 лет пребывает в статусе подобно так называемым «ДНР» и «ЛНР». Но, в отличие от последних, сохраняет официальные экономические связи с Молдовой.

Поэтому неудивительно, что формальная причина обращения депутатов «Приднестровской молдавской республики» – экономическая.

В январе этого года вступил в силу новый Таможенный кодекс Молдовы. Он изменил правила импорта и экспорта для приднестровских компаний. Ранее они были освобождены от сборов за таможенные процедуры. А теперь должны платить таможенные пошлины и в молдавский, и в приднестровский бюджет.

Провал Кремля?

Пока активных действий Кремля на этом направлении не видно. Более того, Путин проигнорировал резолюцию из Приднестровья во время своего обращения в Федеральное собрание России, 29 февраля. Хотя многим комментаторам казалось, что эти два события специально совмещены во времени.

Вероятно, причина в крайне размытом и нечетком призыве из Приднестровья – кроме России, тамошние депутаты обратились и в ОБСЕ, СНГ, Европейский парламент, Международный комитет Красного Креста и к генсеку ООН. По крайней мере, так оценивает ситуацию украинская разведка. Представитель ГУР Украины Андрей Юсов заявил, что результаты съезда «депутатов» не соответствуют ожиданиям Кремля.

Причина такого «несоответствия» – в самом Приднестровье есть разные точки зрения на ситуацию.

«Там есть экономические элиты, которые построили свой центр влияния. Но Приднестровье не является свободным регионом – в том смысле, что российский фактор влияет как на экономику, так и на местную элиту, которая там есть. Эти два фактора (местный и российский) балансируют», - рассказывает эксперт в сфере демократии и государственных политик из Молдовы Сергей Остаф.

По его словам, влияние Молдовы отсутствует как таковое, но определенные рычаги давления имеются у Украины.

Задачи местных элит: с одной стороны, подыграть России. С другой – выжить самим. Москва – далеко, и не сможет привлечь силовые ресурсы для защиты Приднестровья. Украина же – близко. В случае эскалации конфликта местные элиты обречены.

Но, по меньшей мере, Приднестровью удалось снова привлечь к себе внимание. Это создает дополнительные возможности для переговоров.

- Призыв к Москве о помощи можно толковать двояко – и как сигнал, что подзабытый ею регион нуждается в поддержке, и как месседж к государствам Запада, что между прочим регион, который уже годами демонстрирует гибкость, готов и в дальнейшем придерживаться статус-кво, если ЕС или США "подбросят" немного средств, чтобы компенсировать таможенные требования Молдовы, - комментирует заместитель исполнительного директора Совета внешней политики «Украинская призма» Сергей Герасимчук.

Свергнуть Маю Санду

Но это только одна часть проблемы. Ситуация в Приднестровье является составной частью более масштабного паззла – подготовки к президентским выборам в Молдове в конце этого года.

Действующая президент Майя Санду на выборах 2020 года победила благодаря проевропейской части населения, условно правых и центристских взглядов. Проблема в том, что за почти 4 года она потеряла значительную часть поддержки, что не удивительно. Так часто бывает в демократических странах.

Согласно опросам в конце прошлого года, 62% проживающих на территории государства избирателей Молдовы считали, что Санду не должна переизбираться. Только 34% отмечали, что она должна остаться в должности. То есть, во втором туре выборов 62% населения готовы голосовать за любого адекватного кандидата против Майи Санду.

Среди этих 62% есть часть сторонников других проевропейских политсил. Другая часть – изначально не поддерживали президента. Это в основном избиратели с левыми взглядами, которые ранее ориентировались на Россию.

Вторжение Кремля в Украину, конечно, ситуацию изменило. У откровенно пророссийских лидеров больше нет шансов стать президентом Молдовы. Самый заметный из них – бывший президент Игорь Додон с рейтингом доверия 24%, но недоверия – 59%. Поэтому теперь ставка - на умеренно пророссийских. В частности, началась раскрутка бывшего башкана (председателя) Гагаузии Ирины Влах. Это автономия на юге Молдовы с сильнейшими пророссийскими настроениями.

- Базовый сценарий для россиян – иметь нетоксичного кандидата на левом спектре и при помощи создания негативного фона, с одной стороны, еще больше нарастить антирейтинг для Майи Санду. С другой, начать пугать людей, чтобы они в своих потребностях думали о выживании и искали с кем они выживут, - объясняет политический аналитик, управляющий партнер PGR Consulting Group LLC Руслан Рохов.

Именно для такого устрашения и нужны обращения депутатов Приднестровья или другие подобные акции.

- Испуг от возможной эскалации в Молдове может быть использован прокси-партиями России для ослабления позиций Майи Санду на президентских выборах этого года. Ее оппоненты, очевидно, будут позиционировать себя как пацифисты, - не исключает Сергей Герасимчук.

Еще один сценарий состоит в том, что на выборы пойдет относительно новый кандидат. Пока с невысоким рейтингом, но и с малым антирейтингом. За счет людей настроенных против Маи Санду у него будут очень высокие шансы победить. Сейчас на эту роль подходит только мэр Кишинева Ион Чебан. Он – бывший советник предыдущего президента Молдовы Игоря Додона, в свое время покинувший Партию социалистов и создавший левоцентристскую, но проевропейскую оппозиционную политическую силу. Однако, по некоторым данным, он до сих пор может поддерживать связи с Россией.

А что сама президент?

Команда Майи Санду сосредоточилась на объединении вокруг себя собственных поклонников, позиционируя себя единственным гарантом евроинтеграции Молдовы. Для этого одновременно с выборами в Молдове пройдет референдум по вступлению страны в Евросоюз. Еще один резерв для Майи Санду – молдавские эмигранты в Европе, которые в большинстве своем поддерживают ее. В то же время президенту нужно, чтобы как минимум пророссийских избирателей пришли голосовать.

С этой точки зрения, от самой Майи Санды ждать активных действий в отношении Приднестровья не стоит.

- Майя Санду всячески избегала в своей политике приднестровского вопроса, потому что он сразу делил ее электорат. У ее избирателей есть разное отношение к вопросу Приднестровья, его пытаются не обсуждать, выносить за скобки, - подчеркивает Руслан Рохов в комментарии редакции, - Поэтому я думаю, что молдавские власти максимально будут пытаться избегать разговоров о решении проблемы, заявлять, что это пропаганда и намеренная эскалация со стороны пророссийских сил. В то же время, в рабочем порядке вместе с Тирасполем решать проблему.

Но «карту страха» Кремль разыграет еще не раз.

«Съезд «депутатов всех уровней» в Приднестровье может быть репетицией для подобных съездов в автономном регионе Гагауз-Ери, который находится под контролем Кишинева. Руководство региона близко к беглому олигарху Илану Шору, которого Молдова объявила в международный розыск (в настоящее время он якобы скрывается в России), и в целом население региона имеет достаточно пророссийские настроения, - отмечает Сергей Герасимчук.

Съезд в Гагаузии планируется в мае. Но уже сейчас началась "раскачка". 1 марта, через два дня после "приднестровского съезда", башкан Гагаузии Евгения Гуцул и глава Народного собрания автономии Дмитрий Константинов побывали в Москве.

По данным росСМИ, во время встречи со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко Гуцул пожаловалась на "угнетение прав" региона со стороны центральных властей Молдовы, которое "переходит все границы". Она заявила, что автономия хочет и дальше развивать отношения с Россией, поэтому рассчитывает на ее "поддержку".

Так что за событиями на южных границах Украины по крайней мере придется следить. И, возможно, не только следить.

Риторика нынешнего правительства в Кишиневе по отношению к Приднестровью способствует сохранению российского влияния. Но за пределами Молдовы чем дальше, тем более распространено другое мнение.

- Сейчас есть два базовых сценария: первый – ПМР под влиянием России, второй – без российского фактора. Также есть понимание трансформации Приднестровья. Во-первых, важен фактор безопасности. Во-вторых, создание условий, в которых Приднестровью будет невыгодно оставаться под российским влиянием. В этом смысле, точечное военное присутствие Украины против присутствия России – это легитимный шаг, и он отвечает уставу ООН, который говорит о предотвращении возможных угроз. Скорее всего, мы говорим о не более чем 5-7 точечных интервенциях. Но на них должен согласиться Кишинев, - подчеркивает Сергей Остаф.