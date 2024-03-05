«Место на 100 машин ближе продают за $80» 5.03.2024, 12:51

Белорусы рассказали о ситуации на границе с Польшей.

Беларусь связывает с ЕС только четыре пункта пропуска, после недавнего закрытия Литвой еще двух КПП.

Больше 12 часов белорусы на легковушках стоят в очереди у пункта пропуска «Брест» (польский «Тересполь»). Ситуацией на месте поделился читатель Tochka.by.

«Подъехали к очереди 4 марта около 21:00 по Минску. По состоянию на 8:30 5 марта не доехали даже до накопителя», – сообщил один из автомобилистов.

Растянулась очередь на три километра. По данным ГПК на 10 утра 5 марта перед КПП стоят 340 легковых машин и 13 автобусов.

На очереди умудряются наживаться местные жители. Они продают место на 100 машин ближе за $80.