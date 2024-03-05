В оккупированном Крыму российским военным порезали колеса 5.03.2024, 12:58

Теперь ищут «диверсантов».

Во временно оккупированном поселке Новоозерное (Крым) неизвестные порезали шины в автомобилях российских вояк. Всего повредили четыре транспортных средства, пишет obozrevatel.com.

Их «хозяева» заявили, что сперва сами хотят разыскать «хулиганов», а если не выйдет – обратятся в полицию. Инцидент произошел ночью 5 марта на улице Героев десантников, 17.

«Порезали колеса на 4-х машинах военнослужащим, может кто-то видел хулиганов – помогите их найти. Если сами найдем, постараемся договорится о возмещении», – говорилось в сообщении местного Z-паблика.

Его авторы посочувствовали оккупантам и заявили, что посодействуют «любым путем». Они даже предложили провести «гражданское расследование».

Но потом посоветовали российским военным обращаться в полицию, хотя предупредили: «найти виновных шансом мало», поскольку авто были «без наблюдения и охраны».

В Z-паблике также указали про причастность к инциденту «диверсантов», упомянув проукраинский Telegram-канал. «Крымский ветер». Там на это отметили: «Нас там нет».