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Трибуна под Лукашенко сгнила

  • 5.03.2024, 13:09
  • 2,506
Трибуна под Лукашенко сгнила

Интересное наблюдение.

Мобильному трибунному комплексу на проспекте Машерова в Минске необходим срочный ремонт. Тендер на ремонт конструкций трибуны на сайте Национального центра маркетинга и конъюнктуры цен разместило УП «Минскреклама», заметила «Наша нива».

Речь идет о конструкции трибуны возле стелы «Минск — город-герой» на проспекте Машерова, на которой диктатор Лукашенко принимает парады. Парады не проводили с 2020 года. В этом году его запланировали на 3 июля.

Проверка выявила сплошную коррозию элементов покрытия ниш, коррозию анкерных болтов, металлических опорных пластин, сколы, трещины, разрушение бетонных стенок ниш, тротуарных камней. В нишах накопился мусор. Также зафиксировано отклонение от проектного состояния, выпучивание стенок ниш из бордюрного камня.

Предлагается отремонтировать ниши так, чтобы туда не попадали атмосферные осадки и мусор, обеспечив поверхностный водоотвод и/или добиться герметичности конструкции.

Стоимость работ не указана, но известно, что в 2017 году из городского бюджета на реконструкцию мобильного трибунного комплекса на проспекте Машерова было потрачено почти 118 тысяч белорусских рублей.

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