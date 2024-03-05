В Молодечно в холодном пруду обнаружили черепаху 2 5.03.2024, 13:40

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Как она туда попала?

Черепаху увидели в одном из прудов в местном парке и вскоре опубликовали видео про нее в TikTok. В ролике видно, как лед практически сошел с небольшого озера и черепаха как будто зависла в воде.

По словам кандидата биологических наук Сергея Дробенкова, в ролике можно рассмотреть красноухую черепаху. Она завозная, ее родина — Центральная и Северная Америка. Такие прежде повсеместно продавались в зоомагазинах, на рынках, и их частенько можно было увидеть в живых уголках садиков или школ, пишет «Онлайнер».

Как черепаха оказалась в пруду, точно не известно, но ее, скорее всего, выпустил бывший хозяин. Дело в том, что красноухих продают маленькими черепашатами, однако со временем они вырастают до размеров с большую тарелку, и содержать их в неподготовленной квартире становится сложно. Кроме того, они долгожители и могут спокойно достичь возраста 30 лет.

В наших водоемах красноухих черепах замечают уже не первый год. Прежде их видели в Свислочи, в озере в ботаническом саду, а также в Соже, Немане и других реках. Некоторым из них удается перезимовать, но многие гибнут, не перенеся наших холодов. Сергей Дробенков предположил, что эту красноухую отпустили еще до начала зимы, но понять, живая она или нет, по видео сложно.

Юзеры TikTok негативно отреагировали на увиденное. Многие критикуют хозяина черепахи, который поигрался с ней, как с игрушкой, а потом выбросил в воду. Другие рассказывают, что замечали этих черепах в Жлобине, Гомеле, Минске…

«Ничего хорошего в этом нет. Покупают поиграться, потом выпускают… Нарушается экосистема», — написала одна из пользовательниц.

«Эти черепахи уже вытесняют наших болотных белорусских черепах. Это опасный инвазивный вид животных, запрещенный к разведению и продаже в Беларуси с 2022 года», — поделилась мнением другая.

В Беларуси красноухие черепахи считаются инвазивным (чужеродным) видом. Их продажа действительно запрещена. Они включены в «Черную книгу инвазивных видов животных Беларуси». По мнению некоторых экспертов, такие черепахи действительно могут навредить нашей экосистеме, однако, как считает Сергей Дробенков, эта опасность пока невелика.