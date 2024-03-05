Европа просыпается Леонид Невзлин

5.03.2024, 13:51

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Леонид Невзлин

Европейцы начали понимать, что они могут остаться одни.

Последние заявления президента Франции Эммануэля Макрона о создании ракетной коалиции, которая призвана обеспечить Украину оружием дальнего радиуса действия, и даже о возможности ввода войск стран Запада на территорию страны наделали много шума.

Эксперты и политические комментаторы выдвигают массу предположений, с чем связана настолько необычная для французского лидера риторика. Кто-то считает, что это работа Макрона над своим политическим наследием. Кто-то видит в этом продуманный ход для создания «стратегической неопределенности».

Но, мне кажется, эти слова являются признаком глубокой трансформации, которую прямо сейчас переживает европейская политическая элита. В частности, элита единственной страны Евросоюза, располагающей ядерным оружием - Франции.

Европейцы начали понимать, что они могут остаться одни. Если уже не остались.

Политические процессы в США не вызывают сомнений - Евросоюзу и другим странам цивилизованного мира давно пора задуматься о самостоятельном обеспечении своей безопасности.

Можно сколько угодно перечитывать знаменитую 5 статью Вашингтонского договора НАТО, но убедить себя в том, что американцы и прочие союзники обязательно придут на помощь в случае нападения России или Ирана, уже не получается.

Хотя вся концепция европейской безопасности была связана именно с верой в немедленное вмешательство Америки и ее же «ядерным зонтиком». Европейские страны содержали «маленькие умные армии», и, чего греха таить, действительно не до конца выполняли свои обязательства по оборонному финансированию в рамках НАТО, о чем любит вспоминать Дональд Трамп.

Может показаться, что страхи европейцев (и не только) связаны именно с потенциальной победой Трампа на грядущих президентских выборах в США. Но это только часть правды. Победа представителя Демократической партии, в которой набирает силу «прогрессистское» крыло, тоже не сулит ничего хорошего.

Высока вероятность, что при любом исходе выборов в Штатах, Америка пойдет по пути изоляционизма. Просто разными дорогами.

Возвращаться к бесконечно обсуждаемой теме о неспособности конгресса одобрить помощь для Украины, Израиля и Тайваня не будем. Есть другой свежий пример.

В начале февраля президент Джо Байден выпустил меморандум, который активно продвигали «прогрессисты» и теперь называют его «тектоническим сдвигом в американской политике». Согласно документу, все страны, которые получают военную помощь от США, должны соблюдать нормы международного права, обеспечивать доступ к гуманитарной помощи и соблюдать права человека.

Кроме того, получатели американского оружия должны теперь постоянно отчитываться по этому поводу. Иначе госсекретарь может приостановить оказание военной помощи. Этот документ в Демпартии хотят возвести в ранг закона, чтобы любой следующий президент США не мог его отменить.

Вполне очевидно, что сейчас этот меморандум адресован Израилю, против которого выступает значительная часть демократов.

Но в один день эти нормы, если политикам потребуется, могут быть развернуты и против других получателей американской военной помощи. В том числе, Украины или потенциально стран Европы.

Так что проблема не только в Трампе и его последователях. Она гораздо глубже, и в Европе, судя по всему, это уже понимают.

На фоне публикаций крупнейших СМИ о возможной агрессии России против стран Балтии, Польши и даже Германии, европейские правительства начали выделять миллиарды евро на перевооружение.

И в этом деле у Европы есть два естественных союзника - Украина и Израиль. Они первыми приняли на себя удар от уже сформировавшегося блока агрессивных диктатур, намеренных навязать свои правила всему цивилизованному миру.

Израиль может принять активное участие в перевооружении стран Европы, и похоже, уже это делает. Например, Германия закупает самую современную систему ПРО «Хец», способную сбивать баллистические ракеты едва ли не в космосе, и успешно проверенную в боевых условиях при недавних обстрелах Израиля йеменскими хуситами. Эту же систему закупают Нидерланды.

Кроме того, израильские оборонные корпорации подписывают большие контракты с европейскими странами на поставку систем для бронетехники - вооружения, патрулирования, вождения и мониторинга ситуации.

Украина обладает бесценным опытом ведения крупнейшей войны на континенте со времен Второй мировой. Вооруженные силы Украины - наиболее боеспособная армия в Европе, которая ведет войну высочайшей интенсивности на гигантском фронте.

Никто в Европе не знает на практике, как воевать в современной полномасштабной войне. Есть подозрение, что даже гражданская инфраструктура не готова к потенциальному удару России и ее союзников. Наличие современных вооружений, качество которых доказано на поле боя в Украине, не означает умение их эффективно применять. А ВСУ это умеют.

Выходит так, что к моменту окончательного оформления и отработки взаимодействия союза России, Ирана, КНДР и их прокси-армий, старый консервативный евроатлантический альянс подошел в состоянии своего упадка. В этом альянсе утрачено главное - доверие. И пока нет ни одной причины для его укрепления.

Чтобы выдержать натиск мафиозных диктатур необходимы новые формы взаимодействия. И здравый расчет на собственные силы.

Не будет другого пути, кроме как тратить на оборону гораздо больше. Придется заново разгонять свой военно-промышленный комплекс. Забыть многие проекты, которыми так увлекалась Европа до начала полномасштабной войны России против Украины.

К большому сожалению, оказалось, что определяющим фактором является не количество объектов «зеленой» энергетики, а количество 155-миллиметровых снарядов.

Да, для Европы это будет означать падение уровня жизни граждан, сворачивание многих социальных программ и так далее. Но, когда придут путинские войска или Корпус стражей исламской революции «социалка» может и не понадобиться. Они такими глупостями не интересуются.

Евросоюз сегодня должен полагаться не только и не столько на старые соглашения с союзниками, а принять очень непопулярные и болезненные решения - для собственной безопасности. Активно привлекая Киев и Иерусалим к самому тесному сотрудничеству, оказывая политическую, финансовую и военную поддержку.

Украине и Израилю также полезно несколько переоценить ситуацию. Наши страны, хоть и каждая по-разному, столкнулись с серьезными проблемами из-за внутриполитического кризиса в США. И пока нет никаких признаков успешного его преодоления.

Кажется, на ближайшие годы именно в странах Евросоюза мы должны видеть ближайших друзей и союзников. У нас общие угрозы, общие враги, и нам есть чем помочь друг другу.

Леонид Невзлин, «Украинская правда»