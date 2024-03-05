Западная разведка раскрыла агента влияния России в институтах ЕС 3 5.03.2024, 13:56

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И назвала имя куратора.

Российская разведка использует сербского агента для проникновения в институты ЕС и распространения прокремлевских тезисов о вторжении в Украину, пишет издание Politico со ссылкой на брифинг западной разведки.

Согласно сообщению, в октябре 2023 года гражданин Сербии Новица Антич – активный «агент влияния», который, как утверждается, сознательно тесно сотрудничал с российскими спецслужбами, – провел встречи с европейскими чиновниками в Брюсселе, в частности с членами Европарламента.

Согласно пресс-релизу, в число этих депутатов Европарламента входили немецкий депутат от «зеленых» Виола фон Крамон-Таубадель, депутат от итальянских социалистов и демократов Алессандра Моретти и Владимир Бильчик, словацкий член консервативной группы Европейской народной партии. В сводке разведки нет ничего, что указывало бы на то, что Моретти, Бильчик и фон Крамон-Таубадель знали о связях Антича с ФСБ, когда встречались с ним.

Антич, председатель Сербского военного профсоюза, также встретился с представителями профсоюзов, которые представляют военнослужащих вооруженных сил и работников государственных служб в Европейском союзе.

Согласно брифингу западной разведки, Антич тесно сотрудничает с сотрудником ФСБ по имени Вячеслав Калинин, гражданином России и главным редактором сайта «Ветеранские вести», специализирующегося на новостях для ветеранов вооруженных сил. Во вкладке «О нас» на сайте указано, что сайт является «информационным партнером» ФСБ и минобороны России, а также других подразделений силовых структур.

Хотя в брифинге разведки особо освещаются действия Антича, в нем отмечается, что Калинин вербовал других людей, но не уточняется, сколько и в каких странах.

Калинин организовал встречи Антича с высокопоставленными российскими военными в период с 2019 по 2020 год. Первоначально они сосредоточились на оказании влияния на сербское гражданское общество, но с тех пор сфера их деятельности расширилась и стала включать европейские профсоюзные и ветеранские организации, а в последние месяцы и членов Европейского парламента.

По данным новостного сайта Balkan Insight, Антич, откровенный критик вооруженных сил Сербии, вступивший в конфликт с политическим руководством страны, в настоящее время находится под стражей по неустановленным обвинениям.

Издание утверждает, что Антича дважды увольняли из сербской армии за последние пять лет. По сообщениям, он объявил голодовку в знак протеста против своего задержания. Адвокат Антича отказался уточнить, по каким обвинениям он задержан.