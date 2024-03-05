Коллективная Ивлеева будет рыдать 1 Телеграм-канал «Запретное мнение»

5.03.2024, 15:10

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Анастасия Ивлеева

Важно помнить, что выбор был.

Когда всё закончится и коллективная Ивлеева будет рыдать: «я не хотела, меня заставили!» — важно помнить, что выбор был.

Все «селебрити», поддержавшие «НеВойну» и действия Путина, просто предпочли выбрать комфорт и дальнейшее купание в алмазах.

Побоялись лишиться эфиров на федеральных каналах и выступлений на корпоративах у «Газпрома».

Подчиниться государству и поддерживать даже самые его преступные действия — это самый простой вариант. Раствориться в серой массе и стать молчаливо согласным большинством.

Есть обратные примеры: Максим Галкин, Алла Пугачёва, Дмитрий Назаров, Анатолий Белый и многие другие, для которых честь оказалась важнее. Они отказались от заработка на крови, но продолжают оставаться востребованными даже за рубежом.

Причём если бы «отказников» было больше, то могла возникнуть очень интересная ситуация и ещё вопрос: кому бы пришлось покидать территорию РФ.

Увы, комформисты всегда составляют подавляющую часть общества.

Конечно, это личный выбор, но каждый за него должен понести ответственность. Без переобуваний и рассказов об ошибочно открытой двери.

«Диверсант гражданского общества с позывным «Филя» в результате успешно совершённого рейда на Кремль ослепил блёстками своего костюма сразу 15 высокопоставленных представителей путинского режима».

Телеграм-канал «Запретное мнение»