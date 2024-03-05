Полковник ВСУ: Россия нацелилась на захват стратегической высоты 5.03.2024, 15:23

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Роман Свитан

Под угрозой крупный город.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан прокомментировал ситуацию на Бахмутском районе в направлении Часова Яра.

«Ситуация опасна практически на всех направлениях. В Бахмутском районе противник поставил себе оперативную задачу – выдавить наши войска из Часового Яра», - подчеркнул он в комментарии «Главреду».

Военный эксперт также говорит о том, что российские оккупанты попытаются выполнить эту задачу в ближайшее время.

«Часов Яр – это господствующая высота, откуда наша артиллерия контролирует не только часть Бахмута, но и север и юг Бахмутского района – Берховку и Клещиевку. Поэтому россияне будут пытаться сбросить нас с этой высоты», - предупредил он.

Вместе с тем военный эксперт отмечает, что на сегодня украинским войскам тяжело сдерживать атаки оккупантов.

«Силы обороны удержат свои позиции, если получат достаточное количество вооружений и боеприпасов. За счет контроля над высотой у ВСУ здесь преимущество над россиянами», - добавил Свитан.