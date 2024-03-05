Руководитель сельхозпредприятия в Хотимском районе дал указание уничтожить урожай кукурузы 5.03.2024, 15:55

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Что было дальше?

Суд Хотимского района вынес приговор исполняющему обязанности директора одного из сельскохозяйственных предприятий, которого обвиняли в служебном подлоге, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

В ходе судебного следствия установлено, что обвиняемый дал указание об уничтожении кукурузы урожая 2023 года на поле хозяйства площадью 3,49 гектара путем ее примятия на корню. Впоследствии он внес в государственную статистическую отчетность недостоверные сведения о полной уборке кукурузы на силос.

Предприятию АПК в результате был причинен ущерб в сумме свыше 1,6 тыс. рублей.

Суд признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 427 УК (Служебный подлог) и назначил наказание в виде лишения права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей, на 2 года. А также оштрафовал на 300 базовых величин (12 тыс. рублей).

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.