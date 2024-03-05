закрыть
5 марта 2024, вторник, 16:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Водитель Mercedes в Минске решил развернуться, но забыл о других участниках движения

1
  • 5.03.2024, 16:09
  • 2,000
Водитель Mercedes в Минске решил развернуться, но забыл о других участниках движения

Маневр попал на видео.

На проспекте Машерова водитель Mercedes разворачивался так неспешно и упорно, что едва не столкнулся с другими автомобилями. Это попало на видео.

«Спасибо всем автолюбителям, которые ехали позади и успели остановиться», — высказался читатель, который и прислал в редакцию «Онлайнера» видео. Mercedes включил поворотники, однако, кажется, водитель забыл о том, что стоит уступить другим участникам движения.

Одному автомобилю пришлось выруливать в сторону, дабы избежать столкновения с желающим развернуться. Автор видео так и вовсе вынужден был остановиться (иначе удара было бы не миновать).

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Европа просыпается
Европа просыпается Леонид Невзлин
Сам признал
Сам признал Леонид Невзлин
Пазл сложился
Пазл сложился Ирина Халип
Лукашенко готовится к нападению на Балтию
Лукашенко готовится к нападению на Балтию Александр Кочетков