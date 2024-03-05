Водитель Mercedes в Минске решил развернуться, но забыл о других участниках движения 1 5.03.2024, 16:09

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Маневр попал на видео.

На проспекте Машерова водитель Mercedes разворачивался так неспешно и упорно, что едва не столкнулся с другими автомобилями. Это попало на видео.

«Спасибо всем автолюбителям, которые ехали позади и успели остановиться», — высказался читатель, который и прислал в редакцию «Онлайнера» видео. Mercedes включил поворотники, однако, кажется, водитель забыл о том, что стоит уступить другим участникам движения.

Одному автомобилю пришлось выруливать в сторону, дабы избежать столкновения с желающим развернуться. Автор видео так и вовсе вынужден был остановиться (иначе удара было бы не миновать).