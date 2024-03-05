Bloomberg: Китай игнорирует украинских дипломатов внутри страны 1 5.03.2024, 16:16

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Деятельность Пекина за рубежом сильно контрастирует с его действиями внутри страны.

Китай направил высокопоставленного дипломата в Киев для поиска путей политического урегулирования войны РФ против Украины - однако в самом Пекине, похоже, на украинских дипломатов не обращают никакого внимания, пишет Bloomberg (перевод - «Униан»).

Спецпосланник Китая по евразийским делам Ли Хуэй начал свою дипломатическую миссию по урегулированию конфликта, в ходе которой он посетит Россию, Польшу, Украину, Германию, Францию и Бельгию. Тем не менее, деятельность Пекина за рубежом «сильно контрастирует с его действиями внутри страны», отмечает издание.

Посол Украины Павел Рябикин добился лишь нескольких встреч с момента своего прибытия в китайскую столицу прошлым летом, несмотря на то что направил запросы почти в 40 различных министерств и муниципалитетов. При этом посол России Игорь Моргулов характеризует российско-китайские отношения как очень плодотворные: за прошедший год его посольство организовало 27 визитов российских официальных лиц в Китай, включая главу государства.

По словам самого Пекина, «каналы связи между Китаем и Украиной работают беспрепятственно». Посольство Украины в Пекине, в свою очередь, никак не ответило на письмо с просьбой прокомментировать ситуацию.