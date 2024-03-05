«Лукашенко немного осталось» 2 5.03.2024, 16:23

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Все эти годы режим держался только благодаря поддержке Кремля.

На телеканале «Белсат» вышло уникальное интервью: украинская журналистка Татьяна Иваньска задала вопросы белорусской журналистке, главному редактору сайта Charter97.org Наталье Радиной.

Один из вопросов касался конца режима Лукашенко.

- Можно говорить про физическую смерть, а можно и про политическую. Но когда это все-таки произойдет?

— Думаю, что немного ему осталось. Уже почти 30 лет этой диктатуре, посмотрите, как он выглядит. Кстати, когда сейчас украинские журналисты хоронили Лукашенко, я говорила, что подождите, не так быстро. Но все же не думаю, что у него много времени.

У режима нет ресурсов. Самое главное — посмотрите, что происходит в России. Все эти годы Лукашенко держался только благодаря поддержке Кремля. Если бы не было этой поддержки — произошло бы то, о чем мы говорили, то, о чем писала «Хартия». Белорусы давным-давно забыли бы, кто такой Лукашенко. Но эта диктатура держалась. Почему? Потому что была поддержка Кремля, потому что была очень невыразительная политика Запада и очень невыразительная политика Украины к Беларуси.

Давайте про это также говорить. Какая шла торговля, почему не было никаких санкций, почему в Украине закрывали глаза на то, что происходит в Беларуси. Я с 2014 года много раз приезжала в Украину, разговаривала со многими политиками, также были встречи и в СНБО, и в Верховной Раде, мы доносили до украинских политиков, что режим Лукашенко — это угроза для Украины, что рано или поздно произойдет это нападение с севера, насколько опасна эта диктатура. Помогите демократической оппозиции бороться с этим режимом. Не торгуйте с этим режимом.

Пусть не встречаются все президенты Украины с этим диктатором, потому что это деморализует белорусов, которые всегда поддерживали украинцев во время всех революций, а когда началась война в 2014 году, они поехали воевать за Украину. И многие белорусы погибли за Украину. Но нас не слышали очень долго. И только в 2022 году руководство Украины поняло, что такое режим Лукашенко.