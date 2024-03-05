Невзоров: «Русский мир» опять выставил себя посмешищем

Невзоров: «Русский мир» опять выставил себя посмешищем1
- 5.03.2024, 16:59
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Деградирует слишком быстро.
Идиотизм, все-таки заразен, пишет известный публицист Александр Невзоров:
— Еще вчера вменяемые люди, оказавшиеся в «русском мире» быстро деградируют и становятся посмешищем.
В совете по «правам» человека РФ предлагают скрасить тяготы тюремного заключения -покраской стен камеры в ярко-розовый цвет. Именно это и должно решить все проблемы русской ФСИН.
Тысячи людей, ставшие жертвой путинского беспредела - смирятся и затихнут на нарах.
Следуя этой логике, вертухаям следует пошить костюмы «трех поросят», а пытки заключенных производить в масках «семи веселых гномиков».