Невзоров: «Русский мир» опять выставил себя посмешищем 1 5.03.2024, 16:59

5,380

Александр Невзоров

Деградирует слишком быстро.

Идиотизм, все-таки заразен, пишет известный публицист Александр Невзоров:

— Еще вчера вменяемые люди, оказавшиеся в «русском мире» быстро деградируют и становятся посмешищем.

В совете по «правам» человека РФ предлагают скрасить тяготы тюремного заключения -покраской стен камеры в ярко-розовый цвет. Именно это и должно решить все проблемы русской ФСИН.

Тысячи людей, ставшие жертвой путинского беспредела - смирятся и затихнут на нарах.

Следуя этой логике, вертухаям следует пошить костюмы «трех поросят», а пытки заключенных производить в масках «семи веселых гномиков».