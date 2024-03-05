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Невзоров: «Русский мир» опять выставил себя посмешищем

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  • 5.03.2024, 16:59
  • 5,380
Невзоров: «Русский мир» опять выставил себя посмешищем
Александр Невзоров

Деградирует слишком быстро.

Идиотизм, все-таки заразен, пишет известный публицист Александр Невзоров:

— Еще вчера вменяемые люди, оказавшиеся в «русском мире» быстро деградируют и становятся посмешищем.

В совете по «правам» человека РФ предлагают скрасить тяготы тюремного заключения -покраской стен камеры в ярко-розовый цвет. Именно это и должно решить все проблемы русской ФСИН.

Тысячи людей, ставшие жертвой путинского беспредела - смирятся и затихнут на нарах.

Следуя этой логике, вертухаям следует пошить костюмы «трех поросят», а пытки заключенных производить в масках «семи веселых гномиков».

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