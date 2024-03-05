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Оператор украинского дрона проучил оккупанта-мародера с мешком на плечах

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  • 5.03.2024, 17:10
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Оператор украинского дрона проучил оккупанта-мародера с мешком на плечах
Иллюстративное фото: (Getty Images)

Видеофакт.

Оператор украинского беспилотника попал в оккупанта-мародера, который бежал через кусты с мешком на плечах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинского воина опубликован в соцсетях.

«Если вблизи позиций россиян есть населенный пункт, они всегда ходят туда мародерить, - утверждают пилоты ударной группы «Черный Лебедь». - На видео очередной пример того, за что оккупанты готовы отдавать жизнь - за мешок с тем, что удалось вынести из дома одной из украинских семей», - отмечает автор публикации.

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