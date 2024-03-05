Филон Кмита: белорусский шляхтич, который прославился хитростью Одиссея и талантом Вергилия 1 5.03.2024, 17:04

Представитель нашего знатного рода не только побеждал хитростью Ивана Грозного, но и оставил литературный памятник эпохе.

Филон Кмита-Чернобыльский - сын литвинского шляхтича Семена Кмиты, осевшего в Киевском воеводстве. Родился приблизительно в 1530 году, по одним данным - в Орше, по другим - в Виннице. Свою военную карьеру начал в 1552-ом году, когда был назначен комендантом небольшого пограничного замка Остер около Киева. В его задачу входило охранять юго-восточную границу от набегов московитов и татар, пишет vklby.com.

Впервые свои военные способности проявил во время Ливонской войны в 1562-ом году, когда с конным отрядом в три сотни разгромил двухтысячный московский отряд, шедший к Остеру. Затем, возглавив отряд численностью в 1400 человек, обложил и захватил Чернигов, в то время пограничный город Московского княжества. Затем разгромил отряд московского князя Григория Мещерского втрое больше своего, сделав стремительный конный рейд на московскую территорию дойдя да Стародуба, а на обратном пути разбил еще один московский отряд на реке Снов.

В январе 1564 года Филон Кмита-Чернобыльский с двухтысячным конным отрядом прикрывал с юго-запада основные силы Николая Радзивилла Рыжего, который шел на Полоцк. 26 января 1564 года в битве на реке Улла успешно атаковал авангард Московских войск под командованием Петра Шуйского, тем самым поспособствовав быстрому и полному разгрому московских войск.

После победы на Улле Филон Кмита-Чернобыльский очень грамотно использовал ситуацию, которая возникла в лагере московского князя Петра Серебряного-Оболенского, шедшего на соединение с Шуйским. Отправили трех гонцов с таким расчетом, чтобы их заметили и точно поймали. У гонцов были письма в ближайшие литовские крепости с сообщением, что большое войско ВКЛ вот-вот подойдет, а также подделанные списки убитых и пленных московских солдат в недавно произошедшей битве на реке Улла. Как только эти письма попали в Московский лагерь, в пятидесятитысячной московской армии началась паника и солдаты побежали к Смоленску. Кмита-Чернобыльский организовал погоню за ними. Благодаря этой хитрой уловке был определен весь ход военной компании 1564-го года, кроме того, литвины захватили большое количество обозов с оружием, амуницией и провиантом на шесть тысяч человек.

В январе 1565-го года Филон Кмита-Чернобыльский, во главе конного отряда численностью в 1600 человек, совершил рейд в северскую землю, где захватил город Почеп. За свои военные заслуги в следующем 1566-ом году от Великого Князя Литовского и короля польского Сигизмунда Августа он пожизненно получил во владение Чернобыль (после чего и появилась вторая часть фамилии Чернобыльский), а также был назначен Оршанским старостой с обязанностями охранять оршанское и смоленское пограничье.

В 1567-ом году во главе четырехтысячного отряда Кмита-Чернобыльский был отправлен воевать в смоленские земли. В бою разбил часть московского гарнизона, а затем прошел рейдом до Вязьмы, где и получил приказ оставаться в Орше для охраны границы.

В Орше Филон Кмита-Чернобыльский на собственные деньги содержал городской гарнизон, а также организовал широкую шпионскую сеть. Он получал информацию не только из захваченных Полоцка, Смоленска, Невеля, но также из самой Москвы и территории Московского княжества.

В 1579-ом году, во время похода Стефана Батория на Псков, Филон Кмита-Чернобыльский прикрывал армию со стороны Смоленска. Он осуществил череду рейдов в тыл противника. Был назначен (номинально, так как Смоленск находился под контролем Москвы) воеводой смоленским, сенатором Речи Посполитой и наместником в городе Великие Луки. До последних дней ливонской войны он был непредсказуем для врага, постоянно держал в напряжении. В период 1580-1581 года им был организован рейд вглубь московской территории, в результате которого был захвачен город Холм.

Помимо военного таланта Филон Кмита-Чернобыльский обладал еще и литературным, который проявился в эпистолярном жанре. Он много писал различных донесений и писем своим коллегам, а также панам-раде (высшему органу государственной власти в ВКЛ), Великому князю Литовскому и королю Речи Посполитой. Свои письма он писал на старобелорусском языке, и отличались они живым и красивым литературным текстом, порою достаточно юмористичным. Нужно было обладать определенной долей смелости, чтобы писать, в частности, королевским особам в подобном стиле. На сегодняшний день сохранилось около 30 таких писем.

Филон Кмита-Чернобыльский был дважды женат. В первый раз он женился на Анастасии Горностай, вдове князя Григория Васильевича Сангушко, она умерла приблизительно в 1563-ем году. Второй раз - на Софии Григорьевне Ходкевич, дочери великого гетмана Литовского Григория Ходкевич. От второго брака у него было четверо детей: два сына и две дочери. Умер Филон Кмита-Чернобыльский в 1587-ом году, место его захоронения не известно.