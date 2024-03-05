На белорусском рынке труда наблюдается дисбаланс 5.03.2024, 17:18

1,332

Чем дальше от Минска, тем хуже ситуация.

Белорусская экономика продолжает терять работников. Проект thinktanks.by проанализировал, как ситуация с кадрами отличается по регионам. Тем временем в целом по стране продолжает расти число вакансий.

В январе 2024 года в Беларуси официально насчитывалось 4,129 млн занятых. Это на 11 тыс. ниже, чем месяцем ранее. По сравнению с январем 2023-го занятость в первый месяц нынешнего года сократилась на 1%, то есть на 42,4 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные Белстата. В январе 2023-го уровень занятости также снижался к предыдущему году — на 1,8% (74,9 тыс. человек).

Сильнее всего занятость за последний год — в январе 2024-го по сравнению с таким же месяцев 2023-го — обвалилась в Могилевской области — на 1,7% (7,2 тыс. работников). Меньше всего рынок труда пострадал в Минской области — 0,4% (3 тыс. человек). В самой столице также изменения оказались меньше среднестранового уровня — на 0,7% (7,5 тыс. человек).

Тем временем в Беларуси продолжает расти дефицит работников. На 5 марта в общереспубликанском банке вакансий было размещено почти 138,9 тыс. предложений от нанимателей. Для сравнения: на 24 января их насчитывалось 135,4 тыс. То есть наблюдается рост.