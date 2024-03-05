«Белтехосмотр» перечислил авто, которым не нужно проходить ТО в ближайшие три года 1 5.03.2024, 18:01

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В марте заработает новый указ.

В «Белтехосмотре» сказали, каким машинам в Беларуси не нужно проходить техосмотр в ближайшие три года.

В организации напомнили о том, что в марте вступит в силу указ, упрощающий процедуру техосмотра. И разрешение на допуск к участию в дорожном движении на три года будут получать авто определенного года выпуска. Срок допуска к участию в дорожном движении увеличивается для авто не старше трех лет (ранее допуск давался на 2 года).

- Право не проходить техосмотр ближайшие три года смогут получить машины 2022, 2023 и 2024 годов выпуска, - рассказал начальник управления организации гостехосмотра «Белтехосмотра» Михаил Михаловский.

Авто, выпущенные более 3, но менее 10 лет назад, получат допуск после ТО на 2 года. А авто старше 10 лет по-прежнему будут обязаны проходить техосмотр ежегодно.

Также в «Белтехосмотре» уточнили, что владельцы новых авто (до 3 лет с момента выпуска), получившие допуск на 2 года, смогут получить трехлетний допуск. Но для этого им нужно заново пройти техосмотр на контрольно-диагностической станции.