Трамп против Байдена: сможет ли третья сила повлиять на американские выборы 5.03.2024, 18:12

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Дональд Трамп

Политическая борьба в США только обостряется.

На днях Верховный суд США принял окончательное решение об участии Дональда Трампа в президентских выборах. Бывший глава американского государства получил «зеленый свет» и имеет право баллотироваться на выборах 2024 года, которые состоятся 5 ноября. И именно Трамп является фаворитом избирательной гонки согласно букмекерских котировок. Что или кто сможет повлиять на ход выборов в Штатах и от чего зависит судьба результата - своим мнением с «Апострофом» поделился украинский политолог, профессор Киевского Национального университета имени Тараса Шевченко Петр Олещук.

Решение Верховного суда окончательно закрыло вопрос о возможности отстранения Трампа от избирательного процесса на основании поправки в отношении мятежников, к которой ранее апеллировали его оппоненты. И теперь никакие юридические препятствия не помешают Трампу в вопросе его участия в выборах. Но даже если бы в том же штате Колорадо Трамп не был включен в бюллетени – это никак не повлияло бы на выборы.

По большому счету, в условиях политического сегментирования в США существует лишь определенное ограниченное количество штатов, реально влияющих на конечный результат выборов. Если отбросить демократические и республиканские штаты, есть небольшое количество штатов, где результат может быть изменен (Невада, Джорджия, Аризона, Пенсильвания, Мичиган и Висконсин). Именно эти штаты и решают исход выборов. Ведь согласно избирательной системе, которая существует в Соединенных Штатах, победитель в штате забирает все голоса. Даже если победитель штата набирает 51%, он забирает все голоса избирателей в штате.

А те штаты, где ставился вопрос о недопуске Трампа к выборам - это штаты демократов. Поэтому не важно, присутствовал бы он там в бюллетене. Все эти решения выносились с целью получить прецедент, чтобы возможно потом обжаловать участие Трампа в выборах в целом. Но это не сработало.

Что касается праймериз от Республиканской партии, то очевидно, что Трамп одержит на них победу в супервторник (праймериз в 15 штатах).

Надо понимать, что Трамп относится к тем политикам, которые имеют очень дисциплинированное ядро поклонников, которые и обеспечивают ему победу на праймериз. И в последнее время рейтинг Трампа только растет. Но и у Дональда будут определенные проблемы, связанные, прежде всего, с тем, что каждые выборы президента (не только в США, но и в любом государстве) - это битва за мобилизацию избирателей и битва антирейтингов. То есть недостаточно иметь сплоченное электоральное ядро, а нужно привлекать и колеблющихся избирателей, имеющих определенные сомнения.

К примеру, берем избирателей, которые сейчас поддерживают Ники Хейли. И когда проходит опрос, за кого они будут голосовать – Трампа или Джо Байдена – то они затрудняются с ответами. А часть из них отвечает, что вообще не пойдет на выборы. А это часть избирателей от Республиканской партии. И если они проигнорируют выборы, это может повлиять на итоговые результаты. Поэтому для Трампа необходимо мобилизовать и ту часть Республиканской партии, которая сейчас в оппозиции к нему.

Другой фактор, который может повлиять – это участие в выборах так называемых третьих кандидатов. Ведь чисто юридически нет никаких препятствий, чтобы и другие кандидаты участвовали в выборах. И уже известно об участии в выборах Роберта Кеннеди-младшего. Это хоть и политик-демократ, но он объявил о своем участии в выборах независимого кандидата. И, по крайней мере, в отдельных штатах он в бюллетене будет. А предвыборная программа и риторика Кеннеди перекликается с избирателями, ориентирующимися на Трампа. Кеннеди вообще очень специфический, нишевый политик и потенциально опасный спойлер. Скорее для Трампа, чем Байдена.

Да и если Ники Хейли решит пойти на выборы (как независимый кандидат) – к чему ее неоднократно уже призывали – то, безусловно, повлияет на результат.

Поэтому у нас достаточно сложная конфигурация, в которой сейчас что-то трудно спрогнозировать. И Трамп будет вынужден решать задачу расширения своего электората – это безусловный факт.

Пока все идет к тому, что от демократов уверенно выигрывает Байден, от республиканцев Трамп. И они будут между собой соперничать. Но сугубо теоретически мы можем представить сценарий, что в последний момент Байден скажет, что не пойдет на выборы. В таком случае запускается достаточно интересная процедура, и Демократическая партия будет решать, кто будет кандидатом. Это прогнозировать сейчас просто невозможно, потому что этот сценарий смотрится как фантазия. Но уже через несколько месяцев эта фантазия может превратиться в реальность, поэтому здесь что-то сказать сложно.

Кто в таком случае вместо Байдена? К примеру, упоминали Мишель Обаму, поскольку она является популярной личностью в США. Но у Демократической партии много известных конгрессменов, губернаторов. Так что кандидата там найдут. Но сугубо теоретически, если выдвинуть Обаму, она просто победит Трампа. Потому что Трамп является специфическим политиком и многие за него будут голосовать от безысходности. При этом он очень одиозный, с большими антирейтингами и уровнем неприятия, особенно с точки зрения расовых и этнических меньшинств, и учитывая его антимигрантскую риторику.

Честно говоря, я более чем убежден, что Трампа победит любой политик-демократ, кроме Байдена.