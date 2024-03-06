В Беларуси пропадут интернет, телевидение и связь 1 6.03.2024, 11:11

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Технические работы у главного оператора электросвязи затронут все области страны.

В разных частях Беларуси будут наблюдаться перебои со связью, интернетом и телевидением. Технические работы у главного оператора электросвязи затронут все области страны.

«Точка» собрала места, где ждут перебои со связью, а у бабушек может не включиться их любимое шоу.

Где пропадет телевидение

Работы в Минске пройдут только 22 марта.

В Минской области возможны перебои в Дзержинском, Солигорском, Минском, Логойском, Борисовском, Вилейском, Смолевическом, Столбцовском районах.

Дрогичинский, Березовский, Ивановский, Пинский, Столинский, Ганцевичский и Ивацевичский, Пружанский, Каменецкий и Кобринский районы могут отключить в Брестской области.

В Витебской области тоже будет много отключений. Они заденут территории Докшицкого, Лепельского, Россонского, Полоцкого, Городокского, Чашникского, Шумилинского, Сенненского, Лиозненского, Бешенковичского, Оршанского районов.

На Гомельщине «пострадает» немного мест — Буда-Кошелевский, Жлобинский, Рогачевский и Светлогорский районы.

На территории Берестовицкого, Гродненского, Ивьевского, Кореличского, Лидского, Ошмянского, Сморгонского, Щучинского, Мостовского районов Гродненской области также будут наблюдаться перебои.

Ожидаются проблемы с ТВ и в Могилевской области. Попали «под удар» Кричевский, Горецкий, Мстиславский, Дрибинский, Осиповичский, Могилевский, Костюковичский, Краснопольский, Климовичский, Хотимский, Славгородский и Белыничский районы.

Где отключат связь и Wi-Fi

Услуги VPN, Ethernet и byfly будут недоступны в некоторых местах Минска только 7 марта.

На территории Минской области плановых технических работ с интернетом проводить не будут.

В Бресте и Брестском районе перебои услуг byfly и Wi-Fi ожидаются 7, 15, 19 и 26 марта.

Проблемы с передачей данных будут 7 марта в Новолукомле, 14 марта в Миорах. В Витебске перебои возможны в эти же даты.

Жители Речицкого района будут иметь ограничения в доступе к byfly, ZALA и VPN 12 марта. А 13 марта то же самое ожидает Ельский район.

Гродненская область без интернета посидит только 7 марта. И то «пострадает» лишь часть Ошмянского района.

В Могилеве byfly и ZALA будут отсутствовать ночью 13 марта. На следующий день те же ограничения будут у жителей Краснополья.