Стендап Медведева Андрей Попов

6.03.2024, 14:35

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Зачем Кремль выпустил комика на сцену?

Многих веселит то, как Дмитрий Медведев пытается сымитировать сериал «Слуга народа», но «задом наперед» - от президента до комика.

Впрочем, был ли он настоящим президентом России, до сих пор идут дискуссии.

Но почему его очередное «обострение» произошло именно сейчас? Все просто - Кремль получил плохую весть от социологов

Потому что пропаганда действует не так, как там надеялись - «победно-патриотические» настроения, подобные «Крым наш», не воцарились в российском обществе, несмотря на то, что Путин «положил» сотни тысяч воинов ради этого эффекта. Россияне устают от войны по телевизору, а это для Кремля плохой «звоночек».

Согласно данным телефонного опроса Russian Field, россияне разочарованы пропагандой. 54% россиян имеют негативные или крайне негативные эмоции от новостей о «военной операции», а «патриотически-победные» эмоции испытывают лишь 5% опрошенных в феврале. Еще 11% имеют «положительные» эмоции, но не «патриотические» (то есть, просто любят жестокость в новостях).

При этом, среди молодежи положительные эмоции получают лишь 7% населения, а вот среди пожилых людей - 23%. Также больше всего сторонников «ура-патриотизма» среди телезрителей, а вот пользователи Telegram, которые имеют возможность читать альтернативные мнения, наиболее критичны.

Согласно этому исследованию, большинство россиян желают не продолжать так называемую «СВО», а переходить к «мирным переговорам». Более того, если прямо спросить, поддержат ли они «мирное соглашение», то 75% дадут положительный ответ. Несмотря на всю кремлевскую пропаганду.

Но нужно отметить, что россияне поддерживают не возвращение Украине ее законных территорий, а формат «просто перестать стрелять».

То есть тот самый план, который предлагал оппонент Путина, политик Надеждин - не идти дальше, а просто «зафиксировать» все захваченные территории. Даже российская оппозиция в изгнании не предлагает возвращать Украине территории, а выступает за «завершение войны» без конкретики. Этот тренд становится доминирующим в РФ, и все стороны пытаются на этом сыграть.

В то же время, большинство россиян поддерживают «СВО». Как можно одновременно поддерживать и войну, и мир? Ведь это походит на психическое расстройство. Но и здесь нет ничего удивительного. Осуждение «СВО» - это гарантированная статья за «дискредитацию российской армии», поэтому даже удивительно, что в телефонном опросе набралось 23% россиян, которые считают, что «операция» идет «не успешно», и 38% желали бы, чтобы эта война никогда не начиналась.

А при чем здесь Медведев с его комическим шоу?

Дело в том, что Кремлю крайне нужно повторить ситуацию, которая была в стране после захвата Крыма, когда даже лидеры оппозиции заявляли в «едином порыве», что «Крым - не бутерброд» и возвращать его Украине не нужно. Для этого Путин зачищает даже любые намеки на оппозицию, заставляет артистов ехать на оккупированные территории (или покидать страну) и дает зеленый свет на беспрецедентную даже по российским меркам кампанию по пропаганде «ура-патриотизма», где главными звездами выступают Медведев и Соловьев. Потому что без этого не происходит настоящего единства вокруг кремлевского царя, о котором его миньоны постоянно говорят.

Безусловно, общественные настроения никак не повлияют на переизбрание Путина на очередной срок - результаты выборов уже давно всем известны. Но в Кремле опасаются бунтов, которые почти неизбежны на фоне уже существующих и будущих проблем в РФ.

Недовольство властью становится «подсознательным», о нем боятся говорить публично, но во время кризисов оно всегда будет давать о себе знать. То же самое происходило в позднем Советском Союзе, который является эталоном и образцом для российского диктатора.

Мы уже не раз за последний год видели массовые (хотя и не такие масштабные, как бы нам того хотелось) акции в РФ, даже несмотря на огромное давление со стороны правоохранителей и власти, что является своеобразным подтверждением плохой социологии. Кремль бешеными темпами «сжигает» свои военные, человеческие и финансовые резервы ради хорошей «картинки», но это не дает нужного результата.

Путин пошел «ва-банк», и для него уже нет другой альтернативы, кроме как «закручивать гайки» еще сильнее, пока они окончательно не лопнут

А если только четверть населения реально поддерживает «СВО», то случится это уже в достижимой перспективе.

Сразу после выборов в РФ, исходя из возможностей их промышленности, бюджета и военных потерь, должен начаться новый этап мобилизации - военной и «экономической».

Уже сам Путин сообщил о повышении налогов на доходы физических лиц после выборов. А сколько еще неприятных для общества инициатив готовится без огласки? Если все население в «едином порыве» не пойдет за Путиным на «заклание» как в свое время за Сталиным, то это создает крайне большие риски для Кремля.

Особенно, если украинские партнеры перейдут к более решительным действиям в поддержке ВСУ.

Социология в РФ является индикатором крайне специфическим. Ведь публичное недовольство властью в России - это уголовное преступление.

Тем не менее, в действиях российской власти «читается» каждый страх и недовольство «глыбинариив». Не столько из-за выборов, сколько из-за того, что сам «историк» Путин очень хорошо помнит, к чему привели в свое время «Брусиловский прорыв» (крах экономики и самой империи) и провал в Афганистане (то же самое, но более растянуто во времени). А «клоунада» топ-чиновников РФ лишь показывает, насколько отчаянно Кремль не хочет этого повторить.

Андрей Попов, УНИАН