Личный охранник Лукашенко назначен первым заместителем управделами диктатора 7 6.03.2024, 19:35

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Николай Шкред

Что о нем известно.

Александр Лукашенко назначил Николая Шкреда первым заместителем управляющего делами диктатора. Соответствующий указ был подписан 6 марта, сообщили в пресс-службе.

Николай Шкред с сентября 2021 года был заместителем начальника Службы безопасности Лукашенко. От этой должности он освобожден.

Шкред — один из самых близких людей Лукашенко. Ему 42 года, родился 26 апреля 1981 года. Он был личным охранником узурпатора и часто мелькал на фото рядом с ним. Играет в хоккейной команде K-2 Energy.