закрыть
6 марта 2024, среда, 20:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Личный охранник Лукашенко назначен первым заместителем управделами диктатора

7
  • 6.03.2024, 19:35
  • 6,296
Личный охранник Лукашенко назначен первым заместителем управделами диктатора
Николай Шкред

Что о нем известно.

Александр Лукашенко назначил Николая Шкреда первым заместителем управляющего делами диктатора. Соответствующий указ был подписан 6 марта, сообщили в пресс-службе.

Николай Шкред с сентября 2021 года был заместителем начальника Службы безопасности Лукашенко. От этой должности он освобожден.

Шкред — один из самых близких людей Лукашенко. Ему 42 года, родился 26 апреля 1981 года. Он был личным охранником узурпатора и часто мелькал на фото рядом с ним. Играет в хоккейной команде K-2 Energy.

Написать комментарий 7

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кремль напрашивается на конфликт с Пекином
Кремль напрашивается на конфликт с Пекином Вадим Денисенко
Стендап Медведева
Стендап Медведева Андрей Попов
Европа просыпается
Европа просыпается Леонид Невзлин
Разворот Еревана
Разворот Еревана Амиран Хевцуриани