Ученый: Искусственный «сверхинтеллект» может появиться гораздо раньше, чем считалось 4 6.03.2024, 21:16

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По его мнению, ИИ, аналогичный человеческому, появится в течение трех лет.

Человечество может создать искусственный интеллект, который не будет уступать людскому, уже в течение трех ближайших лет. Такую мысль выразил ведущий ученый в этой области и генеральный директор SingularityNET Бен Герцель, сообщает Live Science.

Герцель известен как «отец AGI», поскольку в начале 2000-х годов помог популяризировать этот термин, который расшифровывается как «общий искусственный интеллект».

Лучшие системы ИИ, которые используются сегодня, считаются «узким искусственным интеллектом», поскольку они могут быть более способными, чем люди, только в одной области. Они не могут превзойти людей в целом. Такие системы, которые варьируются от алгоритмов машинного обучения до больших языковых моделей (LLM), таких как ChatGPT, не могут рассуждать и понимать контекст.

Но Герцель отметил, что исследования в области ИИ вступают в период экспоненциального роста, и данные свидетельствуют о том, что общий искусственный интеллект (AGI), при котором ИИ становится таким же способным, как и люди, в нескольких областях, независимо от исходных данных обучения, находится в пределах досягаемости. Эта гипотетическая точка развития ИИ известна как сингулярность.

По мнению Герцеля, человечество создаст первый вариант AGI в 2029-2030 годах. Но он предполагает, что это может произойти и в 2027.

Если такой ИИ будет спроектирован таким образом, чтобы иметь доступ к собственному коду и переписывать его, он может быстро превратиться в искусственный сверхинтеллект (ИСИ). Его Герцель определяет как ИИ, обладающий скомбинированной когнитивной и вычислительной мощью всей человеческой цивилизации.

«Никто еще не создал общий искусственный интеллект человеческого уровня; никто не имеет четкого представления о том, когда мы доберемся до этого. Я имею в виду, что есть известные неизвестные и, вероятно, неизвестные неизвестные. С другой стороны, мне это кажется вполне вероятно, что мы сможем достичь AGI человеческого уровня, скажем, в ближайшие три-восемь лет», — сказал Герцель.

По его словам, существует «три сходящихся линии доказательств» в поддержку его тезиса. Первый из них – моделирование Рэя Курцвейла, которое он провел в книгах «Сингулярность близка» (2005) и «Сингулярность ближе» (2024). Его модели показали, что AGI может быть построен уже в 2029 году.

Герцель также указал на улучшения, внесенные в программы LLM за несколько лет, которые «открыли в мире потенциал ИИ». Он пояснил, что LLM сами по себе не приведут к AGI, поскольку то, как они демонстрируют знания, не отражает подлинного понимания, но LLM могут быть одним из компонентов в широком наборе взаимосвязанных архитектур.

Третьим доказательством, по словам Герцеля, является его работа по созданию инфраструктуры, которую он назвал OpenCog Hyperon, а также связанных с ней программных систем и будущего языка программирования AGI, получившего название MeTTa.

Гипотетическая конечная точка предполагает создание инфраструктуры ИИ, которая будет состоять из разных систем и представлять различные элементы человеческого познания, от генерации контента до рассуждений.

Вместе с тем, Герцель признал, что может ошибаться, и что для создания AGI может понадобиться «квантовый компьютер с миллионом кубитов или что-то в этом роде».