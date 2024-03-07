«Сирийский экспресс» по доставке оружия России прекратил свое существование 7.03.2024, 9:45

3,014

фото ua.depositphotos

Почему Турция закрыла Босфор?

Россия, вероятно, отказалась переброски оружия из Сирии в свои черноморские порты. Об сообщает мониторинговая группа «Крымский ветер».

Отмечается, что ранее россияне использовали несколько гражданских судов для доставки военных грузов через турецкие проливы.

Но сейчас транспортные суда SPARTA IV, URSA MAJOR и YAZВ, входившие в этот так называемый «Сирийский экспресс», взяли курс на Санкт-Петербург и уходят из Средиземного моря.

В то же время суда BALTIC LEADER и LADY MARIIA, которые наблюдателями тоже причислены к «Сирийскому экспрессу», пока остаются в регионе.

24-25 февраля они смогли пройти через Босфор в Черное море, но в нейтральные воды не вышли, а двигались в территориальных водах Турции на восток. 29 февраля оба судна зашли в турецкий порт Унье (центр северного побережья Турции).

«Предположительно, Турция спустя два года после начала войны РФ против Украины начала реагировать на скрытные перевозки оружия. Официальных сообщений от турецких властей по этому поводу не было», – отмечает «Крымский ветер».

Напомним, в последние дни Турция перестала пускать через Босфор российские грузовые суда с оружием и ворованным украинским зерном. Зафиксировано как минимум несколько случаев, когда россиянам приходилось разворачивать свои суда и плыть обратно в порт отплытия.