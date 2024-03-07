«Это унижение для Путина» 7.03.2024, 11:05

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Александр Мусиенко

Эксперт рассказал, кто на самом деле был целью ракетного удара РФ в Одессе.

Руководитель украинского Центра военно-правовых исследований Aлександр Мусиенко объяснил, как воспринимает приезд делегаций из стран Запада в Украину глава Кремля: «Поехали туда, подписали соглашение о гарантиях безопасности, продемонстрировали, что не боятся, пообщались с людьми, выступили, то есть это всегда унижение для Путина, что, «смотрите, мы вас не боимся, на ваши акты запугивания, акты террора не обращаем внимания», все равно борьба продолжается».

Военный эксперт озвучил свою версию ракетного удара РФ в Одессе: «Я думаю, что на этот раз произошла утечка, которая дала им возможность понять, что будет ехать и даже больше: очевидно, расчет был на то, что кортеж где-то должен остановиться (он не должен был передвигаться), и в этот момент должна была в него попасть ракета, скорее всего, «Искандер М», то есть баллистическая ракета, которую враг применяет для нанесения высокоточных ударов».

«Искандеры» они применяют для того, чтобы прицельно поразить нужную цель. Для меня понятно, что это было покушение на украинского президента Зеленского и на премьер-министра Греции. К счастью, покушение оказалось неудачным. О чем это нам говорит? Что Россия сознательно пошла на эскалацию против НАТО, то есть это все еще проверка реакции. Они знали, что там будет премьер-министр одной из стран НАТО в это время, и пошли на это сознательно», - уверенно заявил Александр Мусиенко.