Как сохранить цветы в вазе: простые советы 3 7.03.2024, 12:01

Они подойдут и для роз с тюльпанами.

Получая в подарок или покупая цветы, хочется, чтобы они простояли как можно дольше. «Комсомолка» собрала простые советы, что нужно делать, чтобы цветы простояли в вазе дольше. К слову, если соблюдать некоторые советы, то розы и тюльпаны, могут простоять в вазе от одной недели до месяца.

Простые советы, чтобы цветы в вазе стояли дольше

Несмотря на то, какие цветы подарили, необходимо их поставить в чистую вазу. Рекомендуется ее помыть с чистящим щадящим средство, после чего прополоскать. Цветы сразу же следует немного подрезать, убрать листья снизу веток. К слову, подрезать цветы нужно каждый день, меняя воду. Лучше, чтобы она была фильтрованная.

Цветы нельзя ставить на прямые солнечные лучи, так как они сгорят. А еще важно помнить, что цветы боятся резких перепадов температур. По этой причине, принося цветы с улицы в квартиру, не рекомендуется сразу же ставить их в воду. Нужно дать им примерно 10-15 минут для адаптации. Также важно, чтобы ваза с цветами не стояла на сквозняке. Кроме того, бутоны цветов лишний раз не следует трогать руками. Важно помнить, что любой цветок нельзя класть в ванну с водой. При попадании воды в бутон они начнут гнить.

Тюльпаны, советы, как сохранить в вазе

Известно, что срок жизни тюльпана составляет примерно от трех до пяти дней. Однако, при соблюдении нескольких простых правил, они могут простоять неделю или даже две. Так, чтобы бутоны не раскрылись сразу, следует налить в вазу минимальное количество воды. Специалисты говорят, что вода не должна касаться листьев. Также важно ставить вазу с указанными цветами в прохладное помещение, но избегать попадания прямых солнечных лучей. Подрезать цветы нужно каждый день. Но следует очень аккуратно следить за листьями при удалении, чтобы не повредить сам стебель.

Розы, советы, как сохранить в вазе

Розы являются одним из самых капризных цветков. Все дело в том, что они чаще остальных реагируют на перепады температур. Однако, соблюдая некоторые правила, цветок в вазе может простоять и месяц. Необходимо помнить, что для роз важна прохлада, а также большoе количество воды. Лучше, чтобы она была по самые края вазы. Воду нужно менять каждый день. Кроме того, следует срезать и лишние листья. Также рекомендуется, по возможности, удалять шипы.

Одним из самых распространенных советов является добавление в воду размельченной таблетки аспирина. Считается, что аспирин уменьшает уровень pH в воде. Это дает возможность воде впитываться в стебель гораздо быстрее.

Еще одним из средств, которые могут продлить жизнь цветам, называют водку. Так, рекомендуется добавить несколько капель указанного алкоголя, а также ложку сахара. Это не допустить размножение бактерий, а еще напитает цветы.

Кроме того, в вазу с цветами советуют влить примерно 50 миллилитров сладкой газировки без красителей. Считается, что благодаря сахару и кислотам, которые содержатся в газировке, это будет и подкормка для цветов, и удастся избежать размножения бактерий.