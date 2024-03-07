«У русских совсем башню рвет» 7.03.2024, 15:15

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Военный эксперт показал, во что оккупанты превратили свою технику.

Российские оккупанты настолько боятся ударов дронов ВСУ, что устанавливают дополнительные комплекты защиты даже на машины, не приспособленные для полимерных панелей.

Они перекрывают возможность вращения башни, лишая машину своего функционала.

Об этом пишет военный эксперт Александр Коваленко, публикуя фотографию «модернизированной» БМП-1АМ «Басурманин» с установленным комплектом дополнительной защиты 675-СБ3КДЗ.

«Походу, у русских совсем башню рвет…» - иронизирует Коваленко.

675-СБ3КДЗ - это комплект защиты, в составе полимерных панелей, выдерживающих пулеметный выстрел 12,7-мм и противокумулятивных решеток.

В последнее время, данный комплект устанавливают не только на БМП-2, но и БМП-3. Вот и на БМП-1АМ «Басурманин» засветился первый.

«Но есть нюанс. А башне не нужно вращаться, нет? Похоже, именно в попытке защитить башню от прилета дрона, они урезали ее функциональность на 80%. Что тут скажешь... Глаза у суицидинков велики», - отвечает эксперт.