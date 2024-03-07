закрыть
7 марта 2024, четверг, 16:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«У русских совсем башню рвет»

  • 7.03.2024, 15:15
  • 8,344
«У русских совсем башню рвет»

Военный эксперт показал, во что оккупанты превратили свою технику.

Российские оккупанты настолько боятся ударов дронов ВСУ, что устанавливают дополнительные комплекты защиты даже на машины, не приспособленные для полимерных панелей.

Они перекрывают возможность вращения башни, лишая машину своего функционала.

Об этом пишет военный эксперт Александр Коваленко, публикуя фотографию «модернизированной» БМП-1АМ «Басурманин» с установленным комплектом дополнительной защиты 675-СБ3КДЗ.

«Походу, у русских совсем башню рвет…» - иронизирует Коваленко.

675-СБ3КДЗ - это комплект защиты, в составе полимерных панелей, выдерживающих пулеметный выстрел 12,7-мм и противокумулятивных решеток.

В последнее время, данный комплект устанавливают не только на БМП-2, но и БМП-3. Вот и на БМП-1АМ «Басурманин» засветился первый.

«Но есть нюанс. А башне не нужно вращаться, нет? Похоже, именно в попытке защитить башню от прилета дрона, они урезали ее функциональность на 80%. Что тут скажешь... Глаза у суицидинков велики», - отвечает эксперт.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кремль напрашивается на конфликт с Пекином
Кремль напрашивается на конфликт с Пекином Вадим Денисенко
Стендап Медведева
Стендап Медведева Андрей Попов
Европа просыпается
Европа просыпается Леонид Невзлин
Разворот Еревана
Разворот Еревана Амиран Хевцуриани