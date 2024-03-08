Спутник NASA показал загадочные круглые отверстия в облаках над США 8.03.2024, 6:04

Фотофакт.

Спутник NASA Terra сфотографировал скопление загадочных круглых дыр в облаках над Флоридой. Об этом сообщает NASA.

Исследователи утверждают, что эти дыры возникли в результате прохождения самолетов сквозь облака. Изображения показывают два типа облаков: кавумные (дырявые), имеющие форму больших круглых отверстий, и канальные облака — более вытянутой формы. Эти облака чаще всего встречаются в альтокупчатых облаках – переохлажденных полосах водяного пара в атмосфере, которые расположены на высоте от 2100 до 5500 метров над уровнем моря.

Ученые объясняют, что на этой высоте почти отсутствуют пыль и пыльца, которые необходимы для образования кристаллов льда. Но когда самолет движется вокруг облака, его движение связано с охлаждением пара, что приводит к замерзанию капель воды. Начиная падать, эти капли создают лоскутные гряды облаков, которые называются виргой. Вирга может быть заметна в центре круглой пустоты, где она находится ниже отверстия.

На изображении, представленном NASA, все отверстия были созданы самолетами, взлетающими из Международного аэропорта Майами. Кроме того, ученые раскрыли, что угол прохождения самолета через облака влияет на форму дыр: крутой угол приводит к образованию круглого развесистого облака, а меньший угол – к растянутому слоистому облаку.

Хотя эти дыры не представляют угрозы для людей на земле, они могут влиять на количество осадков, выпадающих в районе аэропортов. Исследование указывает на то, что эти облака обычно существуют только в течение одного часа, после чего исчезают. Однако продолжительность их существования может зависеть от различных факторов, включая температуру, плотность облака и скорость ветра.