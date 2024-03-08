Любимую фигуристку Путина выгнали из сборной России 2 8.03.2024, 8:33

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Камила Валиева

После скандала и дисквалификации в Лозанне.

Российская фигуристка Камила Валиева, в допинг-пробе которой на Олимпиаде 2022 года в Пекине обнаружили запрещенное вещество триметазидин и которая недавним решением Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне была дисквалифицирована сроком на четыре года, исключена из состава сборной России.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на слова гендиректора Федерации фигурного катания РФ Александра Когана.

Поясняя исключение 17-летней фигуристки из состава российской команды, функционер заявил, что «все сделано в соответствии с законодательными документами».

Дисквалификация Валиевой, согласно вердикту CAS, отсчитывается от 25 декабря 2021 года. Все ее результаты с того момента аннулированы, а российская команда лишилась «золота» командного турнира ОИ в Пекине: ISU аннулировал баллы Валиевой, которая была в составе той сборной, в результате чего россияне откатились на третье место.

Что касается исключения упомянутой фигуристки из состава сборной России, то в этом вопросе ей не помогло даже то, что она, судя по всему, является одной из любимых спортсменок российского диктатора Владимира Путина, пишет dialog.ua.

Не так давно Валиева была замечена в окружении президента РФ на церемонии открытия «Игр будущего» в Казани - организованных Кремлем в пропагандистских целях соревнований по фиджитал-спорту.

Фигуристка сидела рядом с Путиным, а затем в комментариях пропагандистам выражала благодарность диктатору за проведение турнира.

Она также повторяла нарративы Кремля о том, что такие соревнования якобы демонстрируют «отсутствие изоляции российского спорта».